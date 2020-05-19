Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий начал носить защитную маску 1 19.05.2020, 22:20

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Архиепископ Гурий

фото: БЕЛТА

Этой весной архиепископ переболел пневмонией.

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий начал носить защитную маску. Это видно на фоторепортаже из Жировичского монастыря, который появился на сайте БелТА.

Этой весной архиепископ переболел пневмонией, находился в больнице в Гродно. Ему стало плохо во время пасхальной службы в Жировичском монастыре, на которую архиепископ Гурий приехал после болезни и самоизоляции.

После этого в больницу попали десятки обитателей монастыря и учащихся духовной семинарии. Жировичский православный монастырь закрывали для паломников. Из-за ситуации с коронавирусом перенесено празднование жировичских юбилеев.