закрыть
19 мая 2020, вторник, 22:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий начал носить защитную маску

1
  • 19.05.2020, 22:20
  • 1,080
Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий начал носить защитную маску
Архиепископ Гурий
фото: БЕЛТА

Этой весной архиепископ переболел пневмонией.

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий начал носить защитную маску. Это видно на фоторепортаже из Жировичского монастыря, который появился на сайте БелТА.

Этой весной архиепископ переболел пневмонией, находился в больнице в Гродно. Ему стало плохо во время пасхальной службы в Жировичском монастыре, на которую архиепископ Гурий приехал после болезни и самоизоляции.

После этого в больницу попали десятки обитателей монастыря и учащихся духовной семинарии. Жировичский православный монастырь закрывали для паломников. Из-за ситуации с коронавирусом перенесено празднование жировичских юбилеев.


популярное за неделю

Мнение

Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Шанс на свободу
Шанс на свободу Ирина Халип
Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин