В Бобруйске нашли 800-летний меч 1 19.05.2020, 22:28

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иллюстрационное Фото: Hutchinson Scott Auctioneers

Меч в земле откопал местный житель.

В Бобруйске нашли древний меч. Местный житель откопал его в земле и передал работникам краеведческого музея.

Как сообщает euroradio.fm со ссылкой на телеканал "Беларусь 1", находка может относиться к середине XIII века (есть мнение, что меч может быть и старше). Он принадлежал уставному лицу того времени — имеет следы покрытий образцами из драгоценных металлов. Меч опустили в дистиллированную воду, чтобы избавиться от лишних солей и налёта.

Точное место, где была сделана находка, ученые не называют, чтобы исключить ажиотаж среди черных копателей. Там будут проведены археологические раскопки.

Год назад в Бобруйске нашли 1000-летний позолоченный шлем, который хорошо сохранился. Было заявлено, что это археологическая сенсация. Шлем уже вернулся с реставрации. В Бобруйском краеведческом музее готовят для него особое место в экспозиции. Презентация для широкой публики состоится летом.

Есть мнение, что найденные в Бобруйске шлем и меч могут быть связаны между собой.