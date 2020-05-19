Минчанин пришел сдать плазму крови и узнал, что перенес COVID-19 19.05.2020, 22:58

1,819

Фото из личного архива Сергея Щемелева

Донор Сергей Щемелев каждые две недели сдает плазму крови.

Сергей Щемелев каждые две недели сдает плазму крови. Донором он стал четыре года назад. Если посчитать, за это время он сдал более 60 литров плазмы! В апреле молодой человек несколько дней чувствовал симптомы, похожие на симптомы коронавирусной инфекции, пишет tut.by.

Когда он пришел в очередной раз в больницу, анализ подтвердил: Сергей перенес COVID-19 и у него уже выработались антитела. «Плазма человека, переболевшего коронавирусом, сейчас на вес золота, — говорит Сергей. — Я переболел и даже не заметил. И отправил антитела тем, кому, в отличие от меня, не повезло».

Сергей, как обычно, сдал плазму крови в апреле. Следующий этап сдачи попадал на Радуницу (государственный праздник), поэтому визит в больницу пришлось перенести. В это время, вспоминает собеседник, он успел переболеть «чем-то непонятным».

— Была слабость три дня, немного повышенная температура, потеря обоняния, — говорит наш герой. — Я знал, что это симптомы коронавируса, но паники не было. Во-первых, моя семья давно ушла на добровольную самоизоляцию. До пандемии я организовывал мероприятия. Понятно, что вся деятельность пока приостановлена, частично переместилась в онлайн. Так что я сижу дома вместе с женой и детьми. Во-вторых, я присматривался к своему состоянию. Решил, что буду обращаться за помощью, если начнется давление в груди, поднимется температура выше 38. Но все прошло очень легко, всего три дня были симптомы, обычное ОРВИ у меня длится дольше.

Где подцепил вирус, Сергей не знает. Говорит, что изредка выходил в магазин возле дома, может быть, заразился там, хотя всегда был в маске. Жену и детей, по словам собеседника, на коронавирус не проверяли, но у них вообще не было никаких симптомов болезни.

— Я четвертый год сдаю плазму крови, — говорит Сергей Щемелев. — Конечно, нужно ответственно подходить, поэтому когда в очередной раз пришел в больницу, предупредил, что у меня были подозрительные симптомы. Медики подтвердили, что это мог быть коронавирус. Я спросил, можно ли сдать анализ на антитела, потому что уже читал, что это возможно. И был готов, пусть и платно, пройти тест. Потому что понимал: если я переболел, моя плазма будет вдвое полезна. Медики подтвердили, что у них как раз появились платные тесты. Я заплатил 30 рублей, сдал анализ, который показал, что у меня вагонами этих антител, то есть я переболел коронавирусом и у меня уже есть иммунитет.

На следующий день у Сергея взяли мазок на COVID-19, чтобы убедиться, что он уже поборол вирус. Тест пришел отрицательный. Это значило, что пациент переболел и прошло достаточно времени для выработки антител, то есть он может быть донором.

— И я, и медики обрадовались, конечно, потому что плазма человека, переболевшего коронавирусом, сейчас на вес золота, — говорит наш герой. — Вдвойне хорошо, когда плазму сдает донор, у которого есть опыт. Медработники обзванивают всех, кто перенес COVID-19, просят сдать плазму крови, но иногда они сдают один раз кровь, а потом уже не приходят. А ведь плазму можно сдавать каждые две недели. И если антитела еще есть, человек может второй раз помочь тому, кто нуждается в переливании. Для обычных людей это дополнительный стресс. Доноры, которые сдают кровь регулярно, подходят к этому ответственно.

Более 100 больных уже получили лечение донорской плазмой с антителами. Для одного пациента, которому переливают иммунную плазму, нужно найти двух-трех доноров, потому что переливается доза от 5 до 10 мл на 1 кг тела. Если пациент весит 70−75 кг, значит, надо перелить 400 мл плазмы, рутинная заготовка — 600 мл от одного донора. При этом одному пациенту надо сделать три-четыре переливания.

Проблема в том, что пока не налажена система проверки крови на антитела. По сути, сегодня сдать плазму приглашают тех, у кого на руках есть справка, что они перенесли коронавирус.

— Что обидно: мне уже пять человек написали, спрашивают, как сдать плазму, подозревают, что тоже переболели вирусом, но, к сожалению, сейчас даже платно нельзя сдать тест. Мне повезло, я попал, когда на пару дней такая возможность была, пусть и платно, — поясняет Сергей Щемелев. — Я планирую через две недели снова сдать плазму. Если не будет возможности проверить у меня антитела, буду сдавать как обычно, плазма ведь нужна не только больным коронавирусом. Как мне сказали медики, пока я сдавал плазму, у некоторых переболевших почему-то не выработались антитела или они быстро исчезают, а у других они сохраняются несколько недель.

Свое желание стать донором Сергей объясняет просто: если здоровье позволяет, почему бы не помочь. Говорит, что на четвертом году донорства чувствует себя отлично.

— Насколько мне известно, только 15% людей могут быть донорами (с учетом всех противопоказаний), и это довольно небольшой процент, учитывая, что кровь постоянно нужна, а тем более плазма, которая идет и на лекарства, и на переливание. Мне здоровье позволяет, и это совершенно несложно. Берешь выписку из поликлиники, сдаешь анализы и ЭКГ — все это можно сделать за пару дней. Быть донором даже проще, чем волонтером, при этом ты тоже помогаешь людям. Доноры, с которыми я встречаюсь, образованные, взрослые люди, мотив, в первую очередь, социальный. Деньги хоть и платят, но небольшие. Когда я рассказал, что стал донором для больных коронавирусом, друзья писали: «Теперь я знаю, к кому, если что, обратиться». Но это, скорее, шутка. Если ты не родственник, адресно сдать кровь нельзя. Так что мы, доноры, не знаем, кому помогаем. Главное, чтобы помощь дошла вовремя.

Возможность записи для сдачи плазмы анти-COVID-19 пока предоставляется исключительно тем, у кого диагноз «инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19» был установлен медицинскими работниками организаций здравоохранения и подтвержден лабораторно, а факт выздоровления подтвержден результатами клинических и лабораторных методов исследования и зафиксирован в медицинской документации.