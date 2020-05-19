Теневой рынок и водка вместо рома: что пьют россияне в карантин 19.05.2020, 22:54

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Россияне закупились алкоголем перед началом карантина - в конце марта.

Во время самоизоляции спрос на алкоголь упал, жалуются магазины и производители спиртного. Эксперты опасаются, что люди, потерявшие часть доходов, переключились на дешевый алкоголь на сером рынке, пишет ВВС.

Российские власти предупреждают сограждан, чтобы те не увлекались спиртным во время вынужденного многодневного сидения дома.

Глава минздрава РФ Михаил Мурашко за последние две недели как минимум дважды делал тревожные заявления об усилившемся пристрастии россиян к алкоголю.

3 мая он рассказал в эфире телеканала “Россия 24”, что потребление алкогольных напитков в России выросло на 2–3% за время режима самоизоляции, введенного в конце марта.

13 мая министр вновь забил тревогу, заявив, что с начала пандемии “роль алкоголя в структуре смертности” россиян начала возрастать. Чтобы улучшить ситуацию, Мурашко даже призвал вернуться к обсуждению повышения минимального возраста покупки алкоголя - с 18-ти до 21 года.

Русская служба Би-би-си спросила у производителей и торговых сетей, насколько вырос спрос на алкоголь в карантин. Оказалось, что представители даже этих секторов российской экономики жалуются на то, что пострадали от кризиса.

Закупиться перед карантином

Россияне начали закупаться алкоголем в конце марта - как раз перед тем, как президент РФ Владимир Путин в первый раз объявил о нерабочей неделе, которая постепенно стала нерабочим месяцем.

В аналитическом отчете Сбербанка говорится, что с 23 по 29 марта россияне потратили в винных магазинах на 21,9% больше денег, чем на предыдущей неделе, и на 31,83% больше, чем за этот же период годом ранее.

Исследовательская компания Nielsen также зафиксировала всплеск продаж алкоголя в крупнейших торговых сетях: например, продажи водки за 23-29 марта, по ее данным, увеличились на 31% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года.

Такая ситуация повторяется с началом практически любого социально-экономического кризиса в большинстве стран, полагает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

“Потребление алкоголя вырастает в государстве минимум на 10%. А в данном случае этот кризис носит еще и медицинский характер. Я думаю, что в любой стране мира потребление алкоголя выросло процентов на 15, в России аналогично”, - рассуждает Дробиз.

Представители отрасли ждут падения спроса на дорогой импортный алкоголь

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Однако уже в начале апреля ситуация начала меняться: ритейлеры стали фиксировать снижение продаж алкоголя. Так, по данным Nielsen, рост продаж спиртного с 6 по 12 апреля замедлился по сравнению с предыдущей неделей.

В сети гипермаркетов "Ашан" Би-би-си сообщали, что в период с 27 апреля по 10 мая спрос на крепкие алкогольные напитки, такие как водка, коньяк и виски, незначительно снизился по сравнению с концом марта, продажи шампанского и игристых вин увеличились, а продажи пива и вина остались на прежнем уровне.

Как рассказал Би-би-си президент компании “Ладога Дистрибьюшен” (крупный российский дистрибутор и импортер алкоголя) Вениамин Грабар, прирост продаж в 15-30% в последнюю неделю марта был нивелирован падением в середине и конце апреля.

“У потребителей просто заканчиваются средства. Кроме того, закрылся существенный канал потребления – HoReCa - рестораны, бары и кафе”, - объясняет он.

Из-за вынужденной экономии покупатели постепенно переключаются на более дешевые напитки и отказываются от дорогих зарубежных брендов, уверены в компании.

“Если говорить о крепком алкоголе, то это отказ части потребителей от импортного алкоголя, такого как виски и ром, например, в пользу премиальной водки, которая зачастую стоит дешевле напитков из вышеуказанных категорий при более высоком качестве. Или поиск равноценной замены российского производства, что вполне возможно в категориях джин и виски, например”, - говорит Грабар.

фото: Dmitry Feoktistov/TASS

Эксперты и участники рынка полагают, что из-за падения доходов и повышения цен на импортное спиртное россияне начали активнее закупать контрафактный алкоголь на сером рынке.

“В мае мы, скорее всего, увидим падение [продаж] в сравнении с маем 2019 года при росте продаж в нелегальном секторе. На мой взгляд, падение в легальной рознице, начиная с мая, составит около 10%, так как у значительной части людей реально закончились деньги, которые они могли бы тратить на легальную продукцию”, - опасается Вадим Дробиз.

Еще одним фактором, который может побудить россиян активнее закупаться нелегальным алкоголем, является формальный запрет на торговлю спиртным в интернете. Власти планировали разрешить онлайн-продажу спиртного еще в 2019 году, однако соответствующий законопроект так и не был принят и до сих пор лежит под сукном, сетует председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

“Конечно, нужно разрешать онлайн-продажу алкоголя, как это работает в европейских странах. Иначе есть риск стимулировать “серый” рынок некачественного алкоголя, который может быть опасен для здоровья”, - сказал он в беседе с Би-би-си.

Если власти на фоне пандемии все-таки решат повысить минимальный возраст для приобретения алкоголя, то это тоже приведет к росту теневого алкогольного рынка, полагает глава Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарёв.

“Все эти меры приводят к тому, что объем нелегального алкоголя, который продается в стране, резко увеличивается. Сейчас это 30%. Особенно, когда речь идет о группе 18-21 год – это люди, которые сидят в интернете. Загляните в интернет, вы получите тысячу предложений купить любой алкоголь в любое удобное время. Весь этот алкоголь будет нелегальным”, - отмечал Косарёв в интервью радиостанции “Говорит Москва”.

"Залить кризис пивом"

Влияние коронавирусного кризиса на разные отрасли алкогольного производства пока оценить сложно. По мнению Вадима Дробиза, для виноделов и производителей крепкого алкоголя наступают непростые времена, а на пивном рынке может наступить рост.

“На мой взгляд, этот кризис потребители будут заливать пивом, и не только в России. Во-первых, сидеть дома и работать на удаленке можно именно с пивом, а не с водкой и вином. Я думаю, что потребление пива не должно упасть в этот кризис, несмотря на борьбу государства с “наливайками” и продажами разливного пива в магазинах”, - полагает эксперт.

По оценке Даниила Бримана, если крупные пивоваренные компании практически не ощутят на себе влияние кризиса, то небольшие пивоварни все же могут столкнуться с серьезными проблемами, а то и вовсе не дожить до конца пандемии.

“Если говорить про малые предприятия, то для них ситуация может быть катастрофической: они были ориентированы на HoReCa, а в этом канале продажи прекратились практически на 100%. У отдельных крафтовых пивоварен продажа пива в барах и кафе составляла более 90%, и такие предприятия сейчас практически остановлены”, - говорит он.

Эксперты прогнозируют рост спроса на карантине на недорогое пиво

фото: Artyom Geodakyan/TASS

В пивоваренной компании AB InBev Efes Би-би-си рассказали, что пока рано делать выводы об объемах продаж во время пандемии.

“С начала года (январь-март) рынок пива действительно показал незначительный рост производства – на 2,8%. Однако этот период – традиционное время подготовки отрасли перед высоким сезоном, когда производители формируют определенный товарный запас для продажи его весной и летом”, - говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании Ораз Дурдыев.

Цены на дешевые европейские вина пойдут вверх

Похожая ситуация наблюдается и в винной отрасли. Владельцы крупных винодельческих хозяйств говорят, что в целом на процессе производства и сбыта их продукции кризис пока не отразился.

“На сегодняшний день отрасль работает, все, кто могут, стараются продавать [свою продукцию], и никакой паники в связи с коронавирусом в отрасли нет”, - сказал Би-би-си президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

При этом у малых виноделен проблемы есть, так как они, как и маленькие пивоварни, зачастую были ориентированы в основном на отели, кафе и рестораны, а также на бутиковые и индивидуальные продажи, отмечает Попович.

Что касается посетителей магазинов, то они пока не меняют своих привычек и предпочитают покупать недорогое импортное вино.

“Потребитель в массовом ритейле не рискует экспериментировать и искать что-то новое, предпочитая проверенные наименования в демократичном ценовом сегменте – например, Риоха, Кьянти, простое Бордо”, - говорит Вениамин Грабар.

Правда, в ближайшее время цены на такие вина, по прогнозам экспертов, должны значительно повыситься из-за роста акцизов и сокращения производства вина в странах ЕС. Некоторые российские виноделы видят в этом хорошую возможность для того, чтобы отвоевать для себя большую часть рынка.

Как отмечает председатель 1-го винодельческого кооператива из Краснодарского края Геннадий Опарин, раньше российским виноделам было крайне сложно конкурировать с недорогими винами из Евросоюза из-за производственных и бюрократических сложностей, которые сильно удорожили российскую продукцию, но теперь цены будут выравниваться.

“У нас действует жесткий контроль качества и другие обременения, которых нет у европейцев. У них дешевые кредиты, субсидирование оборудования, а себестоимость производства ниже, чем у нас, поэтому мы и не можем на полке с ними конкурировать. Мне кажется, теперь ситуация изменится. Я думаю, что в течение двух-трех лет рынок вина будет серьезно перестраиваться”, - прогнозирует Опарин в беседе с Би-би-си.

Цены на европейское недорогое вино могут пойти вверх

фото: Anton Novoderezhkin/TASS

Другой краснодарский винодел - глава семейного хозяйства “ДдД” Сергей Дубинин – настроен куда менее оптимистично. По его мнению, в ближайшие годы российские вино вряд ли будет способно массово заменить на полках вина из ЕС и других стран, так как для этого еще нет ни достаточного количества отечественного винограда, ни соответствующей культуры потребления.

“Если мы хотим заместить импортное вино, нужно не менее 15 лет. Из своего винограда сегодня делается лишь 5-7% российского вина, остальное – это балк, виноматериал, привезенный из других стран. Конечно, сейчас мы будем его замещать, но тогда русскому народу придется покупать вино как минимум в два раза дороже, а к этому россияне явно пока не готовы”, - полагает Дубинин.

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