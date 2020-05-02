Павел Северинец: По коронавирусу Беларусь вышла на сценарий хуже итальянского 23 2.05.2020, 8:04

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Павел Северинец

Этого люди Лукашенко никогда не простят.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец, призвавший вместе с другими оппозиционными политиками к продлению Народного карантина до конца мая, оценил в интервью Charter97.org ситуацию с эпидемией COVID-19 в стране.

- Даже по официальным данным, наши темпы роста заболеваемостью коронавирусом - самые большие в Европе. Мы прекрасно знаем, что Министерство здравоохранения нам бессовестно врет.

С помощью данных, которые попадают в независимые СМИ, Минздрав не раз ловили на лжи и занижении статистики по COVID-19. Это означает, что ситуация в стране - еще страшней. Возможно, те цифры по заболевшим и умершим, которые есть в отчетах Минздрава, надо умножать в несколько раз.

Такая высокая заболеваемость и смертность - это прямые последствия политики Лукашенко, который распахнул ворота перед коронавирусом. По какой причине он это сделал? Думаю, в свое время с этим будет разбираться независимый суд.

То, что сделано властью на сегодняшний день – это преступление. Сведения по смертям медиков, факты о том, как коронавирус «косит» семьи, где заболели все, - это говорит о том, что мы вышли на сценарий эпидемии хуже итальянского.

А у нас впереди еще парад 9 мая и занятия в школе, на которые детей загоняют, заставляют учителей звонить родителям и тянуть их туда. Это приведет к еще большему распространению коронавируса. Медики не обеспечены нужными средствами защиты, психологический фон страшнейший. А Лукашенко в это время оскорбляет тех, кто умер, в том числе и врачей. Это демоническая политика - иначе не скажешь.

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объяснили, что без физического дистанцирования нельзя приостановить вирус. Полностью его остановить невозможно: все, он уже гуляет по Беларуси. Но для того, чтобы не перегружать медицинскую систему, чтобы выбившиеся из сил врачи могли оказывать помощь, чтобы могла справиться наша израненная система здравоохранения, нужно хотя бы приостановить эпидемию мерами физического дистанцирования.

Поэтому лидеры оппозиции призвали вчера белорусов продлить Народный карантин до конца мая.

- У вас - огромная аудитория в социальных сетях. Что вы можете сказать о настроениях у людей? О чем они чаще всего пишут в связи с коронавирусом?

- В начале апреля основным настроением был скепсис. Многие не верили, что коронавирус - это реальная проблема.

Но уже после этого, как стала появляться информация о первых смертях, настроение резко изменилось. Люди начали выкладывать информацию про свои города, деревни, микрорайоны, где разбушевался коронавирус, и до них дошел весь масштаб этой беды.

Сейчас я вижу, что в минском метро - в три раза меньше людей, чем обычно. Даже в час пик едут полупустые вагоны. Это означает, что Народный карантин сработал и люди наконец-то поняли, что нам грозит. По настроениям в социальных сетях это хорошо видно - и в Минске особенно.

- Какие эпизоды, связанные с эпидемией коронавируса в Беларуси, впечатлили вас и ваших знакомых больше всего?

- На первом месте по эмоциональной реакции - это, безусловно, личное поведение Лукашенко. Я слышу огромное количество возмущенных голосов по поводу того, как он презирает людей, в особенности тех, кто умер, а также находящихся на передовой медиков. Это - просто за границей морали. Я уверен, что этого белорусы Лукашенко никогда не простят. Эпидемия окончательно показала, кто есть кто. Есть вещи, которые белорусы могут забыть - но только не это хамское поведение во время смертельной пандемии.

Во-вторых, сейчас просто будоражат сознание многочисленные истории про целые семьи, которые заболели коронавирусом. Там иногда просто некому помочь своим родным, не за что хвататься, как говорится. Одних забирают в больницы, другие не могут ничего сделать, потому что сами находятся на изоляции.

И, конечно, людей возмущает, что ко всему этому привела циничная политика Лукашенко.

- Вы как-то сказали, что у Лукашенко «дьявольская логика во время эпидемии»…

- Понимаете, Лукашенко - это одержимый человек. Он сам хочет быть таким же злом, как коронавирус. Своей политикой он как бы говорит людям: умирайте.

В условиях эпидемии он фактически играет роль демона. Я бы не сказал, что он сам дьявол, потому что и в демоническом мире есть своя иерархия… Скорее, он - подчиненный бес, который использует нечеловеческие силы и превращает девятимиллионную страну в поле для смертельного эксперимента.

Поэтому я уже говорил и повторю, что у Лукашенко - своя дьявольская логика, которая является злом в чистом виде.

- Что можно противопоставить этому «абсолютному злу»?

- Поскольку это духовное дело, тут нужен шаг навстречу Богу и вопреки дьяволу. Шаг навстречу правде, свободе и справедливости.

Мы должно практиковать неподчинение и неповиновение злу. Мы не должны отдавать детей в школы в разгар эпидемии, мы не должны ходить на всякого рода спартакиады, парады, субботники. Если у кого-то посещение этих «мероприятий» связано с зарплатой или работой, можно найти тысячи причин, как туда не пойти.

Также мы должны понимать, что просто «голосования» на ближайших так называемых «выборах» для устранения этого зла не достаточно. Нам нужны массовый протест и общенациональная забастовка. Нам нужен бойкот экономических опор этого режима.

Нужно будет идти на определенные усилия воли, потому что нет смысла просто так сидеть и ждать, что нас кто-то спасет: герой-оппозиционер или Господь Бог. Бог без нашей воли и усилий не сможет нас спасти. Каждый из нас должен будет сделать свой шаг, и мы можем это сделать.

Неподчинения злу - это в первую очередь экономический бойкот режима (хватит его кормить!), это выход на массовые акции после окончания эпидемии и общенациональная забастовка. Других способов я не вижу. Нужно всем народом противостоять человеку, который фактически организовал геноцид населения в Беларуси.

Недовольство людей накапливается. Экономический шок мы почувствуем позже, потому что действия Лукашенко не «спасают» экономику, а наоборот, приводят к ее разрушению.

Экономика - это в первую очередь люди. Когда они понимают, что власти обращаются с ними, как с «пушечным мясом» и перестают ей верить, экономика уходит в тень, разрушается все ее основы.

Думаю, что к концу лета-началу осени мы получим ситуация близкую к катастрофической. Тут важно, чтобы этим не воспользовались внешние силы, в первую очередь Кремль. Для того, чтобы противостоять режиму Лукашенко, нам нужно объединяться на основе ясной моральной платформы, на основе ценностей белоруской независимости. Других вариантов нет.