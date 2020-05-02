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«Как рыба ловила воздух, потому что не могла самостоятельно дышать»

  • 2.05.2020, 8:30
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«Как рыба ловила воздух, потому что не могла самостоятельно дышать»

Рассказ украинки, которая боролась с коронавирусом целый месяц.

В украинском Днепре от коронавируса вылечили инфицированную, которая имела мизернные шансы выжить – болезнь серьезно поразила легкие.

Как сообщает ТСН, Надежда Баранова боролась с болезнью целый месяц. Женщина заболела первого апреля, однако сначала думала, что простудой.

"Магазин, аптека, улица – больше нигде. Никаких контактов ни с кем не было, с подозрительными людьми. Я до сих пор не знаю, где это могло произойти. Болезнь очень коварна", – рассказала она.

Когда у Надежды обнаружили пневмонию, сделали тест на коронавирус. Он был положительный. Уже в угрожающем для жизни состоянии женщину срочно доставили в Днепр. Медики в полном снаряжении не отходили от пациентки в течение 21 дня.

"Как рыба ловила воздух, потому что я не могла самостоятельно дышать", – вспомнила женщина. Только после месяца лечения она наконец увидела лицо врачей. "Одну я узнавала по росту – Оксаночку, Яночку – по бровям, Наташу – по глазам", – рассказала женщина.


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