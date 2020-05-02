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Видеофакт: Как минздравы Беларуси и Испании говорят об умерших от коронавируса медиках

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  • 2.05.2020, 8:34
  • 8,558
Видеофакт: Как минздравы Беларуси и Испании говорят об умерших от коронавируса медиках

Просто сравните.

На видео, опубликованном изданием «Настоящее время», чиновники министерств здравоохранения Беларуси и Испании говорят об умерших от коронавируса медиках.

В Испании за время пандемии коронавирусом заразились 38 369 врачей, 37 погибли. В Беларуси СМИ сообщают минимум о 10 погибших, но официальной информации об этом нет. Независимые журналисты и блогеры считают, что власти скрывают информацию об умерших от коронавируса медработников и эти цифры могут быть значительно выше, чем в странах, которые, в отличие от Беларуси, ввели карантин.


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