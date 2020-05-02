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«Баста»: Минимальное количество зараженных коронавирусом в Беларуси превышает 25 тысяч

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  • 2.05.2020, 8:46
  • 10,057
«Баста»: Минимальное количество зараженных коронавирусом в Беларуси превышает 25 тысяч

Речь идет только о «вершине айсберга»

Все время, пока эпидемия Covid-19 распространялась по населенным пунктам Беларуси, журналисты телеграм-канала «Баста» старались собирать реальные данные о количестве зараженных. Огромную помощь в этом нам оказали врачи и медицинские работники, которые регулярно сообщают о том, сколько заболевших находятся в больницах и на самоизоляции.

Неделю назад «Баста» опубликовала интерактивную карту с указанием всех населенных пунктов, в которых выявлены очаги коронавируса. При нажатии на значок, стоящий на населенном пункте, во всплывающем меню будут видны ссылки на публикации на нашем канале, а также в других СМИ, которые касаются случаев заражения в этом населенном пункте.

Данные о количестве зараженных по районам и областям вносятся в таблицу, с которой вы можете ознакомиться здесь. Журналисты указывают минимальные цифры, полученные либо от врачей, либо от заслуживающих доверия источников. Карта и таблица обновляются каждые двое суток.

Отметим, что по ряду населенных пунктов информация по-прежнему отсутствует.

Согласно нашим данным, на утро 1 мая минимальное количество выявленных случаев коронавируса или пневмонии в Беларуси, начиная с 28 февраля, составляет не менее 25705, из них

не менее 2690 – в Брестской области

не менее 7850 – в Витебской области

не менее 2000 – в Гомельской области

не менее 1025 – в Гродненской области

не менее 2510 – в Минской области

не менее 1630 – в Могилевской области

не менее 8000 – в Минске

Подчеркнем, речь идет о минимальных цифрах выявленных случаев коронавируса.

«Проблема в том, что в стране катастрофически не хватает тестов. Анализы на коронавирус за пределами Минска и областных центров не берутся у подавляющего большинства контактов первого уровня. Реальное количество зараженных может быть в 10 раз больше количества выявленных случаев коронавируса», - сообщил «Басте» главврач одной из минских больниц.

Журналисты просят врачей и медицинских работников присылать нам информацию о количестве зараженных в вашем населенном пункте. Ваши данные помогут сформировать реальную картину распространения эпидемии в Беларуси и, в конечном итоге, спасти жизни и здоровье наших соотечественников. Журналисты «Басты» гарантируют анонимность своим источникам.

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