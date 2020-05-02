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С COVID-19 госпитализирован 40-летний подполковник Вооруженных Сил Беларуси

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  • 2.05.2020, 9:18
  • 7,245
С COVID-19 госпитализирован 40-летний подполковник Вооруженных Сил Беларуси
фото с сайта: zen.yandex.by

Офицер находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

40-летний подполковник Вооруженных Сил Беларуси госпитализирован в Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий с диагнозом Covid-19. Он находится на аппарате ИВЛ. Родственники разместили в соцсетях просьбу о помощи.

«Мой близкий родственник в тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ, - пишет в «Фейсбуке» минчанка Ирина Яблонская. - Умоляю всех, кто переболел Covid-19 и у кого вторая группа крови (положительный резус) сдать кровь для плазмы.

ГУ Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий , +375 17 2898484 для Ушакова Руслана. Ему всего 40 лет, двое маленьких детей, военный, подполковник».


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