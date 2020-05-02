С COVID-19 госпитализирован 40-летний подполковник Вооруженных Сил Беларуси

С COVID-19 госпитализирован 40-летний подполковник Вооруженных Сил Беларуси10
- 2.05.2020, 9:18
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Офицер находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.
40-летний подполковник Вооруженных Сил Беларуси госпитализирован в Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий с диагнозом Covid-19. Он находится на аппарате ИВЛ. Родственники разместили в соцсетях просьбу о помощи.
«Мой близкий родственник в тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ, - пишет в «Фейсбуке» минчанка Ирина Яблонская. - Умоляю всех, кто переболел Covid-19 и у кого вторая группа крови (положительный резус) сдать кровь для плазмы.
ГУ Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий , +375 17 2898484 для Ушакова Руслана. Ему всего 40 лет, двое маленьких детей, военный, подполковник».