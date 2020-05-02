Фрэнсис Фукуяма: Украина находится на передовой глобальной борьбы за демократию 2.05.2020, 9:26

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Фрэнсис Фукуяма

Фото: David Levenson/Getty Images

Успех Украины окажет большое влияние на многие государства региона.

Профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama, Stanford University) представил участников третьего выпуска руководимой им программы «Будущие лидеры Украины».

Фукуяма приобрел всемирную известность в начале 1990-х годов после публикации книги «Конец истории и последний человек». В книге он утверждал, что после краха коммунистических режимов в СССР и странах Восточной Европы либеральная демократия западного образца больше не имеет идеологических соперников и в будущем станет единственной формой государственного устройства.

Программу обучения будущих лидеров Украины при Стэнфордском университете профессор Фукуяма создал в 2017 году. Ранее он ежегодно представлял выпускников в вашингтонском аналитическом центре «Атлантический совет». В этом году участники программы приняли участие в дискуссии «Еще три причины для оптимизма в отношении Украины».

«Единственная надежда Украины – это ее молодежь, новое поколение, которое не хочет участвовать в коррупционной политике», – сказал Фрэнсис Фукуяма, представляя выпускников программы этого года.

Русская Служба «Голоса Америки» спросила профессора, как он оценивает результаты украинских реформ. По мнению Фукуямы, главное препятствие для реформ в Украине – олигархические структуры. Несмотря на то, что президент Зеленский был избран при поддержке более чем 70% населения и приходу к власти ранее никогда не занимавшихся политикой людей, «выживание олигархической власти впечатляет», говорит профессор.

«Как только у вас появляется власть, она становится самоусиливающейся. Вы используете политику для сохранения своих экономических активов, а затем используете свои экономические ресурсы для сохранения власти», – пояснил Фукуяма, отметив, что именно ослабление олигархической власти является «величайшим вызовом» для тех, кто борется за демократические изменения в Украине.

Фрэнсис Фукуяма также отметил, что одной из проблем, с которыми столкнулся Киев, стало вовлечение страны во внутреннюю политику США в связи с процессом по импичменту президента Трампа. По мнению профессора, это ослабило американо-украинские отношения, а их дальнейшее развитие зависит от результатов президентских выборов в Соединенных Штатах.

«Отношения между США и Украиной будут во многом зависеть от того, будет ли Дональд Трамп переизбран в ноябре», – говорит Фукуяма, по мнению которого президент Трамп склоняется к авторитаризму, а не к защите демократических ценностей, и более тепло относится к Москве, а не к Киеву.

Фрэнсис Фукуяма отметил, что сегодня Украина находится в достаточно сложном положении. По его мнению, ряд европейских лидеров «начинает проявлять нетерпение» по отношению к Киеву, в то время как голоса, выступающие за улучшение отношений с Москвой, усиливаются.

«Украина находится на передовой глобальной борьбы за демократию, – подчеркнул Фукуяма во время дискуссии. – Думаю, что успех Украины окажет большое влияние на Россию, многие страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы».