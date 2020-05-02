Фотофакт: В 6-ю городскую больницу Минска скорые приезжают каждые 10 минут 1 2.05.2020, 9:40

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В столице бушует эпидемия коронавируса.

Телеграм-канал "Баста" опубликовал фото, сделанные в Минске возле 6-й городскай клинической больницы.

"Скорые" подъезжают каждые 10 минут. Кого-то вывозят из больницы, кого-то привозят", - пишет очевидец.

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