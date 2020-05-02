New York Times: Путин выглядит беспомощным 2 2.05.2020, 9:59

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Пандемия забирает у главы Кремля даже видимость легитимности.

Для президента Владимира Путина это должно было стать триумфальным моментом. Моментом, увенчанным славным военным парадом на Красной площади Девятого мая, в 75-ю годовщину победы Красной Армии над фашистской Германией.

Но из-за коронавируса все изменилось, пишет издание (The New York Times inosmi.ru).

И теперь, смирившись с неизбежным и отменив парад, Путин выглядит не столько деятельным и решительным руководителем, сколько скучающим монархом, запертым во дворце. И посматривающим на часы во время транслируемых по телевидению видеосовещаний со своими подчиненными по ситуации с распространением коронавируса. На фоне падения его рейтинга популярности.

На протяжении 20 лет Путин проявлял себя как «человек действия». Однако, столкнувшись с коронавирусом, лидер, который в 2018 году был переизбран, набрав почти 80% голосов, и власти которого ничто особенно не угрожает, ведет себя неестественно пассивно.

«Он боится — боится за свои рейтинги и за систему, которую создавал 20 лет», — сказал бывший кремлевский советник Глеб Павловский. Столкнувшись с вирусом, врагом, легко победить которого он не может, «Путин понимает, что самое лучшее — это оставаться в стороне», добавил Павловский.

Однако оставаться в стороне стало еще труднее. В четверг, когда во время совещания, проводившегося в режиме видеоконференции в эфире государственного телеканала, 54-летний премьер-министр России Михаил Мишустин, который был назначен на премьерский пост всего три месяца назад, чтобы активизировать правительство, придав ему новый импульс, сказал Путину, что у него обнаружен коронавирус.

67-летний Владимир Путин в ответ похвалил его как «человека очень активного» и сказал: «То, что происходит с вами, может произойти с каждым».

Вдобавок к проблемам Путина произошел обвал цен на нефть, из-за которого прекращается основной поток доходов, необходимых для финансирования социальных программ, и по прогнозам экономика России, зависящая от нефти и газа, сократится в этом году на 6 %.

Но кризис на мировом нефтяном рынке, в отличие от кризиса в области здравоохранения, по крайней мере, позволяет Путину использовать свои сильные стороны в геополитике и в важных дипломатических переговорах. Его совместные усилия с президентом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом не особенно способствовали подъему рынка, но они показали, что Путин делает то, что ему больше всего нравится: демонстрирует, что в мировой политике мнение России имеет огромное значение.

А пандемия, наоборот, лишь высветила то, что всегда было самым слабым местом Путина: явное отсутствие интереса или успеха в решении трудноразрешимых внутренних проблем, таких как обветшалые больницы, регионы с неискоренимой нищетой и многолетнее снижение реальных доходов населения.

Но это еще не все неприятности. Из-за пандемии коронавируса пришлось отменить назначенный на 22 апреля референдум по поправкам в конституцию. Поправки, уже одобренные российскими законодателями, позволяют Путину выйти за пределы срока президентских полномочий и остаться у власти до 2036 года.

Путин, затаившийся, когда коронавирус впервые появился в России в конце февраля-начале марта, в этом месяце почти ежедневно появлялся на телевидении, проводя телесовещания из своей загородной резиденции, расположенной в Подмосковье. Но, похоже, делает он это без особого интереса и энтузиазма.

«Он производит впечатление усталого, даже скучающего человека», — говорит Екатерина Шульман, бывший член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Во вторник Путин с мрачным видом, в черном костюме и темном галстуке снова появился на телевидении, на этот раз объявив, что «период нерабочих дней», впервые объявленный в марте, будет продлен до 11 мая. «Мы не должны успокаиваться. Ситуация остается очень сложной, — сказал он, отметив, что пик распространения коронавируса еще не пройден.

Пытаясь спасти хоть что-нибудь «из-под обломков» пышных торжеств по поводу Дня Победы девятого мая, Путин сказал, что военный парад все равно когда-нибудь состоится и что девятого мая «в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты».

Но, сделав ставку на возрождение России как великой державы, Путин в своем мнении расходится с общественностью, «которая быстро теряет интерес к внешней политике» и перестала считать махинации Запада «оправданием всех неудач и проблем в стране», сказала Екатерина Шульман.

По данным «Левада-Центра» московской независимой организации, занимающейся изучением общественного мнения, рейтинг одобрения Путина, составлявший в феврале 69%, в марте снизился до 63%. А рейтинги большинства европейских лидеров во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, резко возросли.

«Общественные настроения в России очень непостоянны. Люди боятся этого вируса, а также опасаются за экономику, — сказала Шульман. Путин «не может подобрать тон, который находит отклик» у общественности, добавила она.

Но с коронавирусом связаны и расчеты противников Путина, в том числе Алексея Навального, самого видного российского оппозиционного лидера, который перешел от осуждения Кремля за создание коррумпированного полицейского государства к требованию введения чрезвычайного положения, которое может объявить только Путин.

Такой шаг укрепил бы и без того бесцеремонные службы безопасности, но также заставил бы правительство выплачивать компенсацию предприятиям, пострадавшим от временного прекращения работы и введения режима самоизоляции блокировку, и избавил бы их от необходимости платить арендную плату арендодателям и проценты банкам. Пока Путин предлагает им лишь частичную помощь в виде отдельных «пакетов мер по поддержке».

В последний раз чрезвычайное положение на территории всей России вводилось в 1993 году при президенте Борисе Ельцине. Владимир Путин пока не проявляет никакого интереса к тому, чтобы возродить эту неприятную практику. Это не только стоило бы государству больших денег, но и лишило бы его одного из самых главных поводов для гордости, состоящего в том, что Россия, благодаря его твердой руке, выбралась из кризиса 1990-х годов.

Имея «подушку безопасности» в виде накопленных огромных финансовых резервов, которые оцениваются примерно в 600 миллиардов долларов, Россия имеет больше возможностей для маневра, чем многие другие страны. К тому же в России пока зафиксировано относительно небольшое количество случаев заболевания коронавирусом — в общей сложности около 100 тысяч по состоянию на среду, по сравнению с примерно миллионом в США, и небольшое число погибших — 972 человека, по сравнению с количеством смертей от коронавируса в США, которое составляет более 58 тысяч.

Но эпидемия началась в России позже, и ситуация продолжает ухудшаться. И экономический ущерб был очень серьезным, поскольку работники, занятые на предприятиях частного сектора, который обеспечивает Путину самую мощную поддержку, пострадали особенно сильно, поскольку из-за режима самоизоляции рестораны, парикмахерские и многие другие частные предприятия закрылись.

Не имея возможности организовать уличные протесты из-за приказов остаться дома, отчаявшиеся бизнесмены, рабочие, потерявшие свои доходы, а также политические активисты, обычно выступающие против Кремля, вышли в интернет и, используя навигационные приложения, прибегли к организации онлайн демонстраций и «собрались» у правительственных зданий.

Кроме того, было несколько разрозненных попыток организовать настоящие протесты, но во всех случаях людей сразу же разогнал спецназ. Самой масштабной акцией из них стал митинг против режима самоизоляции, который состоялся 20 апреля во Владикавказе, городе, расположенном у подножья Кавказских гор.

По мнению Марка Галеотти, эксперта по России и автора книги о Путине, самой большой угрозой для Кремля, связанной с коронавирусом, являются не народные волнения — «люди не собираются поднимать восстание», сказал он, а «ослабление легитимности».

По его словам, Путин, создал «гиперпрезидентскую систему», при которой все важные решения, в конечном счете, принимались в Кремле. Но «сам он постепенно утрачивает президентские качества», отметил Галеотти, предоставляя другим объявлять об ограничениях на передвижение и о других болезненных мерах, направленных на борьбу с вирусом.

Галеотти добавил, что, возлагая все больше и больше ответственности на региональных чиновников и при этом не отказываясь от своих собственных полномочий, Путин «нарушил условия основного соглашения с губернаторами и бюрократией — государственными руководителями среднего звена — которые фактически обеспечивают функционирование системы».

Столкнувшись в 2014 году с аналогичной серьезной угрозой российским интересам, вызванной свержением прокремлевского президента Украины, Путин воспользовался моментом, захватив Крым. Когда два года спустя возникла ситуация, в которой все указывало на то, что ближайший союзник России на Ближнем Востоке, президент Сирии Башар Асад, также может потерпеть крах, Путин вмешался, чтобы переломить ход гражданской войны в Сирии, послав туда российские военные самолеты и войска.

Однако из-за пандемии коронавируса он часто оказывается в таком положении, что кажется совершенно беспомощным. В марте он попытался вновь прибегнуть к трюкам, демонстрирующим храбрость настоящего мачо, благодаря которым в прошлом сформировался его имидж — например, полет на истребителе, преследование тигров на российском Дальнем Востоке и спуск в батискафе в глубины Балтийского моря.

Но его демонстрация мужественности перед надвигающейся пандемией сработала не совсем так, как планировалось. Он посетил пациентов, инфицированных коронавирусом, в новой московской больнице, надев канареечно-желтый защитный костюм, но через несколько дней стало известно, что у главного врача, который показывал ему больницу и обменялся с ним продолжительным рукопожатием, тест на коронавирус дал положительный результат.

С тех пор Путин отсиживается в своей загородной резиденции. Именно оттуда 19 апреля, сидя в уютной на вид гостиной у камина, в котором поблескивали языки пламени, он поздравил народ с православной Пасхой, заявив с оптимизмом: «Ситуация находится под полным контролем».