Лицей №1 в Минске стал очагом коронавируса
- 2.05.2020, 10:09
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Зараженный COVID преподаватель ходил на работу и контактировал с детьми и коллегами.
Коронавирус обнаружен у преподавателя Лицея №1 в Минске, расположенного на проспекте Газеты "Звязда". Сообщение об этом было разослано по родительским чатам в вайбере администрацией учебного заведения, сообщает телеграм-канал "Баста".
"Уважаемые родители, есть информация от классного руководителя 10И класса, - говорится в сообщении. - У нас в лицее зафиксирован случай коронавируса у преподавателя. В ближайшие две недели лицей никто не будет посещать. Сейчас выясняют, с кем он контактировал, так как на работу он ходил, был с детьми, общался с преподавателями".
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