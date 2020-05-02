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Лицей №1 в Минске стал очагом коронавируса

  • 2.05.2020, 10:09
  • 2,607
Лицей №1 в Минске стал очагом коронавируса
Иллюстрационное фото

Зараженный COVID преподаватель ходил на работу и контактировал с детьми и коллегами.

Коронавирус обнаружен у преподавателя Лицея №1 в Минске, расположенного на проспекте Газеты "Звязда". Сообщение об этом было разослано по родительским чатам в вайбере администрацией учебного заведения, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Уважаемые родители, есть информация от классного руководителя 10И класса, - говорится в сообщении. - У нас в лицее зафиксирован случай коронавируса у преподавателя. В ближайшие две недели лицей никто не будет посещать. Сейчас выясняют, с кем он контактировал, так как на работу он ходил, был с детьми, общался с преподавателями".

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