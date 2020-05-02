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Зинаида Михнюк: Никто не подарит нам лучших условий — за это нужно бороться

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  • 2.05.2020, 10:24
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Зинаида Михнюк: Никто не подарит нам лучших условий — за это нужно бороться
Зинаида Михнюк

И.о. главы профсоюза РЭП обратилась к рабочим.

Исполняющая обязанности председателя профсоюза РЭП Зинаида Михню обратилась в белорусским рабочим по случаю недавнего Дня международной солидарности трудящихся, сообщает praca-by.info.

В Беларуси истинный смысл этой даты давно игнорируется властями и прогосударственными профсоюзами.

«Это день профсоюзного единства, день солидарности и напоминание о том, как важна поддержка в нашей борьбе», – заявила Зинаида Михнюк:

— Давление и уничтожение независимых профсоюзов никогда не прекращалось. И мы, и наши коллеги из независимых профсоюзов Беларуси регулярно сталкиваемся с предвзятым отношением властей, нанимателей, федерации профсоюзов.

В нашей солидарности сейчас нуждаются наши коллеги из БНП. В апреле руководство компании REDPATH DEILMANN уволило профсоюзного лидера Николая Володько. Власти пытаются преподнести контрактную систему как благо. Но это благо для нанимателя и ужас и полное бесправие для работника.

Братья и сёстры, люди труда! Наниматели, бизнес и власть защищают свои интересы, а не наши. Никто не подарит нам лучших условий, безопасность и будущее — за это нужно бороться! Бороться вместе, плечом к плечу. И объединение в профсоюзы — единственный реальный инструмент противостояния ущемлению наших прав и свобод.


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