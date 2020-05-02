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Фотофакт: «Скорые» приезжают к больным из новых очагов коронавируса в Минске

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  • 2.05.2020, 10:44
  • 1,958
Фотофакт: «Скорые» приезжают к больным из новых очагов коронавируса в Минске

Эпидемия поразила многие микрорайоны столицы.

Новые фото, присланные читателями из Минска, опубликовал телеграм-канал «Баста».

Медики проверяют состояние пациентов, находящихся дома на самоизоляции. Улицы Берестянская, Грушевская, Лопатина, Мазурова, Рокоссовского, Федорова, Широкая.

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