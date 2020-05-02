Фотофакт: «Скорые» приезжают к больным из новых очагов коронавируса в Минске 2 2.05.2020, 10:44

1,958

Эпидемия поразила многие микрорайоны столицы.

Новые фото, присланные читателями из Минска, опубликовал телеграм-канал «Баста».

Медики проверяют состояние пациентов, находящихся дома на самоизоляции. Улицы Берестянская, Грушевская, Лопатина, Мазурова, Рокоссовского, Федорова, Широкая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.