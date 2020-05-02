«Для нас поход на работу, как поход на войну» 2.05.2020, 10:59

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Как работают белорусские медики и продавцы, которые вынуждены каждый день подвергать себя риску.

Карантина в Беларуси до сих пор нет.

Далеко не все жители могут самоизолироваться и выполнять свои обязанности из дома или в это время не работать вообще, не переживая о финансах. Но, даже если карантин введут, есть люди, которые в силу своей профессии не смогут не выходить на работу. Это десятки тысяч медиков. Вместе с ними — продавцы в магазинах, социальные службы, пожарные и другие. Многие из них уже сегодня вынуждены каждый день пересекаться с огромным количеством людей и подвергать себя риску.

Представители нескольких таких профессий рассказали «Сильным Новостям», с какими чувствами они идут на работу, насколько защищены и боятся ли заболеть. Имена некоторых героев изменены по их просьбе.

Продавец супермаркета торговой сети «Дионис» Ольга работает в одном из супермаркетов, она рассказывает, что практически сразу, как начала расти заболеваемость, продавцам раздали перчатки, позже — маски. Сначала — по одной (дополнительные по желанию нужно было покупать за свои деньги), а в середине апреля выдали по несколько штук на каждого. В целом, говорит девушка, сегодня средств защиты достаточно и для персонала, и для покупателей:

— Мы обязательно в перчатках, везде, где только можно, стоят антисептики. Последние три недели требования такие: каждый час ты должен обрабатывать свое рабочее место, руки желательно даже чаще. Для покупателей на входе — одноразовые перчатки. Вот девочки на кассе вообще в близком контакте — они почти каждые 15 минут обрабатывают оборудование, руки. Им выдают по 4-5 пар перчаток, потому что те постоянно пачкаются. Перед началом смены утром, в обед и вечером всем измеряют температуру. Многоразовые маски мы стираем дома. Сейчас руководство рекомендует не носить домой и делать все на месте, уже поставили гладильную доску, утюг. Но, если каждый сотрудник каждые 3 часа будет стирать, утюжить маску, а в магазине нас много, простоишь полчаса в очереди к утюгу, а когда работать?

Потоки покупателей увеличились, многие приходят основательно закупиться продуктами, делится продавец. При этом, для нее работа в условиях пандемии практически не изменилась:

— Если ты за прилавком, человек хотя бы в метре, но на дистанции. А я работаю на зале, тут не спрячешься от покупателей, конечно, поэтому стараюсь поменьше с ними контактировать. Сразу вообще не страшно было, даже не знаю, почему. На работу в любом случае пойдешь, даже если и не хочешь. За себя я не боюсь, а вот за детей страшно. За время пандемии никто из наших не уволился. Может, даже если кто-то и боится заразиться, все так же боятся и потерять работу сейчас, ведь никто не знает, что будет дальше. Если честно, бывает, моментами находит волнение, но мы уже привыкли и просто выполняем свою работу.

Сотрудница магазина гомельской торговой сети Татьяна — продавец небольшого магазина известного гомельского производителя. По ее словам, у персонала также есть необходимая защита:

— Нам еще давно выдали дезсредства, перчатки, маски. Хотя перчатки у нас были всегда. Сейчас часто приезжает санэпидстанция и проверяют, все ли у нас есть для защиты. Температуру, правда, не меряют — смотрят по состоянию, спрашивают, как самочувствие, обстановка дома. Мы часто обрабатываем инвентарь, полки, поручни — все, что можно. Антисептик у каждого свой, несколько человек прошло — я опрыскала все, даже одежду. Для самоуспокоения хотя бы.

А вот здесь покупателей, говорит Татьяна, стало меньше, чем раньше. Не все, но многие стараются соблюдать дистанцию в очереди. Тем не менее, в небольшом коллективе настороженность и волнение чувствуется:

— Народ, наверное, все-таки прислушивается и старается не создавать массовку для своего же здоровья. Но все равно страшновато: думаешь, что защищен, а на самом деле мы в прямом контакте. Обсуждаем новости, наверное, каждый час, что-то читаем в интернете. Боимся и себя заразить, и дома детей, пожилых родителей. Но что поделать? В нашем деле нет вариантов: боишься ты или нет, пришел с утра — и трудись. Это наша работа, мы знаем, куда идем. Но на свое самочувствие теперь больше внимания обращаем. Не хочется хандрить, думать о плохом, хотя идешь на работу утром и, как у любого человека, естественно, есть страх. Честно говоря, уже скорее ждем новостей, когда наступит пик, а лучше — когда все закончится.

Работник детской поликлиники

Виктория работает техником по медицинскому оборудованию в одном из филиалов городской детской поликлиники. Женщина говорит, что основной риск заразиться для нее — не на работе, а за ее пределами:

— В поликлинике все обрабатывается, моется, постоянно меняются маски, халаты. Я в силу специфики своей работы редко пересекаюсь с пациентами, да и, наверное, у нас сейчас самое безопасное место. А вот когда выходишь на улицу, уже и начинаешь переживать. Во-первых, страшно заболеть. А во-вторых, страшно не получить адекватную помощь. Вирус не изучен, смертей много. Здесь не то что я не уверена — весь мир не уверен, что медики могут каждому дать необходимое лечение. И мы ведь не знаем, достаточно ли средств, оборудования для этого лечения у наших врачей.

Виктория считает, что этот страх формируется и из-за низкого уровня информирования населения и недостатка актуальных данных: — Если бы нам рассказали, например, сколько в Гомеле таких-то препаратов и такого-то оборудования, которые понадобятся для лечения. Какими схемами пользуются врачи при лечении, кто разработал эти схемы, какие исследования они прошли. А пока мы читаем в соцсетях какие-то новости, истории, как коронавирус развивается молниеносно и человек даже не успевает среагировать; параллельно видим, что число умерших в Беларуси растет, — и так каждый фантазирует что-то в своей голове. Большинство людей без медицинского образования не может разбираться во всем, но хотя бы в общих чертах нам рассказали. Когда человек знает, что он придет и ему окажут достаточную помощь, он может адекватно оценить обстановку и чувствует себя увереннее. Я думаю, у людей было бы меньше страха.

Фельдшер скорой медицинской помощи

Светлана — фельдшер выездной бригады СМП — рассказывает, что у нее и коллег паники нет, руководство приняло необходимые меры для безопасности сотрудников.

— Мы обеспечены средствами индивидуальной защиты, также каждый сотрудник перестраховывается. Паники нет: по статистике, если молодые люди и болеют, то либо в легкой форме, либо без симптомов. Но, конечно, есть здравый смысл и настороженность, ведь у всех есть дети, родители, бабушки и дедушки. Есть страх подвергнуть их опасности, являясь человеком, который находится в контакте с заболевшими.

У нас не введен официальный карантин, работает большая часть населения. Люди не могут не выйти на работу, им нужно кормить себя и семью. В этом случае необходимо максимально себя защищать: тысячу раз мыть руки, лицо, обрабатывать антисептиком ключи, телефон, другие вещи, которыми часто пользуетесь, — это важно. Маски нужно носить правильно, надевать в местах скопления людей, в общественном транспорте, магазинах. Если вы одни на улице, они бесполезны.

Светлана подчеркивает, что служба скорой медпомощи благодарна всем, кто оказал и оказывает помощь медикам:

— И организациям, и учреждениям, и частным лицам — огромное спасибо всем! Конечно, на медиках сегодня двойная нагрузка. Поход на работу для нас, как поход на войну. Мы ради своих близких, ради всех вас сейчас на передовой. Большая просьба: оставайтесь дома и минимизируйте контакты, обезопасьте своих родных и близких — это уже помощь для нас. Я верю, что мы победим!