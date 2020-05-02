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Куда исчез политзаключенный Никита Емельянов?

  • 2.05.2020, 11:24
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Куда исчез политзаключенный Никита Емельянов?
Никита Емельянов
Фото: «Наша Ніва»

Точное местонахождение активиста неизвестно, письмо до него не доходят.

По официальной информации, политзаключенный Никита Емельянов сейчас находится в исправительной колонии №2 города Бобруйска, но письма от него друзьям не доходят. Об этом сообщается на сайте palitviazni.info.

"Ольге Николайчик пришло от Никиты письмо, которое написано из карантина, – сообщил экс-политзаключенный Дмитрий Полиенко. – Где он сейчас находится – в отряде, в ШИЗО или ПКТ– неизвестно".

Дмитрий Полиенко отмечает, что в тоже время от Никиты Емельянова нет ответов на его заказные письма.

"Ничего не меняется, – добавляет он. – Переписку опять либо не отдают, либо пытаются максимально задержать. Хотя по правилам задержать письмо для просмотра оперативной частью могут только до трех суток. Будем снова писать жалобу в Департамент исполнения наказаний".

Напомним, суд Советского района Минска 12 февраля 2020 года осудил 19-летних анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара на семь лет лишения свободы каждого в колонии усиленного режима. Их осудили за две акции: Никита Емельянов бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда, где в тот день должен был начаться суд над Дмитрием Полиенко. А позже дважды бросал «коктейль Молотова» в дверь изолятора на улице Володарского в Минске. Иван Комар в этот момент был в соседнем сквере.

Обоих признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса: статья 341, часть 1 статьи 14 часть 2 статьи 218, часть 2 статьи 295-3. Свой поступок Никита Емельянов объяснил тем, что он выступает против преследования политических заключенных.

Белорусское правозащитное сообщество признало Никиту Емельянова и Ивана Комара политическими заключенными и выступило с требованием немедленного пересмотра их приговоров.


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