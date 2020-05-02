Что произойдет с организмом, если пить пастеризованное молоко каждый день 6 2.05.2020, 12:05

3,787

Ученые поделились интересными наблюдениями.

От пастеризованного молока ломятся полки в каждом магазине. Ученые выяснили, что изменится в организме, если пить такой продукт каждый день.

Натуральное коровье или козье молоко действительно укрепляет кости и зубы, насыщает организм полезными белками, жирами, а также ценнейшими микроэлементами и витаминами. Но сегодня качественного натурального молока днем с огнем не найти. Вот и приходится покупать продукт в ближайшем супермаркете, пишет cursorinfo.co.il.

Однако на полках магазинов можно встретить исключительно пастеризованное молоко, которого, как выяснили ученые, не приносит пользу человеческому организму.

Если пить пастеризованное молоко каждый день, то не далек тот час, когда в почках начнут образовываться камни. Дело в том, что процесс пастеризации превращает кальций в фосфат кальция. Это вещество не усваивается организмом, нарушает работу поджелудочной железы и нередко оседает в виде песка, а потом и камней в почках.

Регулярное употребление в пищу пастеризованного молока многократно повышает уровень «плохого» холестерина в крови, что приводит к его оседанию на внутренних стенках кровеносных сосудов. Со временем это становится причиной возникновения гипертонии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Не менее опасно пить пастеризованное обезжиренное молоко. В нем не просто отсутствуют полезные вещества, но и появляются очень опасные для нашего здоровья трансжиры, которые вредят в первую очередь сердечно-сосудистой системе.

Возможно, пастеризованное молоко не так опасно, как сладкая газировка, но все же, это не тот продукт, который стоит употреблять в пищу каждый день.