«Тело упаковали в два пластиковых пакета»: в Чашникском районе пенсионерка умерла от COVID-19 3 2.05.2020, 13:12

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Иллюстрационное фото

В больницу попали внуки и зять покойной.

Престарелая женщина с COVID-19 умерла в Чашникском районе, ее тело упаковали в два пластиковых пакета, перед тем как положить в гроб. Об этом рассказали «ННВ» родственники умершей.

Старушка жила в семье одной из своих дочерей, у нее был ряд хронических заболеваний. Родственники предполагают, что инфекцию могли принести из школы дети. В больницу попали внуки и зять умершей.

Похороны прошли в очень узком кругу, тело пенсионерки было упаковано в два пластиковых пакета перед тем, как его положили в гроб.