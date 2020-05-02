Андрей Шарендо: Не слушайте власти, берегите здоровье своих детей 9 2.05.2020, 13:30

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Андрей Шарендо

Каждый день из регионов страны приходит шокирующая информация об эпидемии.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Бресте Андрей Шарендо рассказал пресс-службе кампании о ситуации с распространением коронавируса в городе и области:

- Каждый день приходят новые сообщения о зараженных. Что касается Брестской области, то толчком к распространению инфекции послужили именно санатории. Тот же самый санаторий «Белая вежа» повлиял на распространение инфекции во всем Каменецком районе. Из одного очага, который вовремя не закрыли, заразился, фактически, целый город. Я на днях был в Каменце, там люди просто находятся в панике, пустые улицы везде, город фактически вымер. В Каменце пустуют магазины. Если и можно встретить единичных людей – они в масках. Я даже знаю, что некоторые пишут заявления за свой счет и не ходят на работу. Так же и в школах, они пустуют.

Вообще, ситуация с санаториями в Беларуси просто показательная. Власти их вовремя не закрыли. Даже не то, что вовремя не закрыли, а специально приглашали отдыхать людей в санатории, потому имеем то, что имеем – сотни и тысячи заболевших из-за санаторных очагов.

Что касается Бреста, то многих шокировала информация, что уже закрылась на карантин одна школа, потому что обнаружили коронавирус у одного из учителей. Это послужило толчком для того, что родители перестали отправлять детей в школы. Хотя, в последние несколько дней, перед 1 мая, в родительские чаты стала поступать информация от классных руководителей, что если дети не ходят в школу по заявлению, то они не будут аттестованы. Угрожают неаттестацией даже если ребенок выполняет учебный план на дому. Учителей заставили любым путем наполнить классы, но как я вижу – эти угрозы не помогли, родители боятся отпускать детей в школы. Такая ситуация – нонсенс! В стране бушует эпидемия, а детей загоняют в школы.

То, чем сейчас занимается государство – это фактически повторение 1986 года, когда власти скрывали аварию на ЧАЭС и решили с особенной помпой отпраздновать 1 мая. Тогда также школьников гнали на парады, гнали на субботники. И результат сейчас мы имеем такой, что спусти три десятилетия в Беларуси переполнены онкологические диспансеры. Дети платят за преступления власти своим здоровьем. Так же и сейчас. Инфекция бушует в стране, а детей и взрослых гонят на субботники и парады, для того, чтобы сделать красивую картинку для БТ, показать, что типа инфекции у нас нет.

Всем родителям, чьих детей будут загонять на парад 9 мая, я хочу сказать, чтобы они ни в коем случае не пускали своих детей на это мероприятие. В первую очередь нужно думать не об учебе и работе, а о здоровье своих близких. Мы видим, как инфекция разворачивалась в других странах и только карантин и полное социальное дистанцирования способно сдержать распространение коронавируса. Игнорируйте все принуждения и думайте о своих детях.