закрыть
2 мая 2020, суббота, 15:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Андрей Шарендо: Не слушайте власти, берегите здоровье своих детей

9
  • 2.05.2020, 13:30
  • 5,808
Андрей Шарендо: Не слушайте власти, берегите здоровье своих детей
Андрей Шарендо

Каждый день из регионов страны приходит шокирующая информация об эпидемии.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Бресте Андрей Шарендо рассказал пресс-службе кампании о ситуации с распространением коронавируса в городе и области:

- Каждый день приходят новые сообщения о зараженных. Что касается Брестской области, то толчком к распространению инфекции послужили именно санатории. Тот же самый санаторий «Белая вежа» повлиял на распространение инфекции во всем Каменецком районе. Из одного очага, который вовремя не закрыли, заразился, фактически, целый город. Я на днях был в Каменце, там люди просто находятся в панике, пустые улицы везде, город фактически вымер. В Каменце пустуют магазины. Если и можно встретить единичных людей – они в масках. Я даже знаю, что некоторые пишут заявления за свой счет и не ходят на работу. Так же и в школах, они пустуют.

Вообще, ситуация с санаториями в Беларуси просто показательная. Власти их вовремя не закрыли. Даже не то, что вовремя не закрыли, а специально приглашали отдыхать людей в санатории, потому имеем то, что имеем – сотни и тысячи заболевших из-за санаторных очагов.

Что касается Бреста, то многих шокировала информация, что уже закрылась на карантин одна школа, потому что обнаружили коронавирус у одного из учителей. Это послужило толчком для того, что родители перестали отправлять детей в школы. Хотя, в последние несколько дней, перед 1 мая, в родительские чаты стала поступать информация от классных руководителей, что если дети не ходят в школу по заявлению, то они не будут аттестованы. Угрожают неаттестацией даже если ребенок выполняет учебный план на дому. Учителей заставили любым путем наполнить классы, но как я вижу – эти угрозы не помогли, родители боятся отпускать детей в школы. Такая ситуация – нонсенс! В стране бушует эпидемия, а детей загоняют в школы.

То, чем сейчас занимается государство – это фактически повторение 1986 года, когда власти скрывали аварию на ЧАЭС и решили с особенной помпой отпраздновать 1 мая. Тогда также школьников гнали на парады, гнали на субботники. И результат сейчас мы имеем такой, что спусти три десятилетия в Беларуси переполнены онкологические диспансеры. Дети платят за преступления власти своим здоровьем. Так же и сейчас. Инфекция бушует в стране, а детей и взрослых гонят на субботники и парады, для того, чтобы сделать красивую картинку для БТ, показать, что типа инфекции у нас нет.

Всем родителям, чьих детей будут загонять на парад 9 мая, я хочу сказать, чтобы они ни в коем случае не пускали своих детей на это мероприятие. В первую очередь нужно думать не об учебе и работе, а о здоровье своих близких. Мы видим, как инфекция разворачивалась в других странах и только карантин и полное социальное дистанцирования способно сдержать распространение коронавируса. Игнорируйте все принуждения и думайте о своих детях.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина