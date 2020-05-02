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«У нас в Трестовской больнице Витебска творится ужас!»

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  • 2.05.2020, 13:43
  • 8,560
«У нас в Трестовской больнице Витебска творится ужас!»

Крик души жены госпитализированного с подозрением на «пневмонию» белоруса.

Жительница Витебска, муж которой госпитализирован в Витебскую городскую клиническую больницу №1 с подозрением на пневмонию, рассказала телеграм-каналу "Баста" о том, как проходит его лечение.

"Пишу Вам от безысходности, прошу опубликовать крик о помощи, - говорит она. - У нас в Трестовской больнице Витебска творится ужас.

Поступил муж в понедельник 28 апреля с подозрением на пневмонию. Сделали рентген и поставили диагноз "двусторонняя нижнедолевая пневмония". Начали лечение. Один врач на смене. Выходные прошли.

29 апреля пришел доктор на осмотр и сказал, что оказывается пневмонии нет, просто расшифровать было некому, так как были выходные. Продолжили лечение. От чего - непонятно. Назначили КТ на четверг, но мест в скорой в этот день не хватило. Сказали, что сделают в пятницу. Пятница наступила, сделали. Но ответ дадут только в понедельник, так как выходные.

Продолжают колоть антибиотики без определения диагноза от которых становится плохо, но никто не реагирует. В майские праздники лечить некому".

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