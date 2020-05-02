Пример Бергамо: сколько стоит «стадный иммунитет» 1 2.05.2020, 14:03

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Фото: ЕРА

Формирование группового иммунитета для Италии значило бы гибель не менее трехсот тысяч человек.

На протяжении эпидемии коронавируса представители властей из европейских стран и даже США выступали с предложением не повторять путь Китая — то есть не вводить карантина, а дать населению спокойно переболеть, не нарушая его привычный ритм жизни. До сих пор такой позиции придерживается, например, Швеция, где в результате от коронавируса уже погиб каждый четырехтысячный, хотя конца эпидемии там пока не видно, пишет naked-science.ru.

Сторонники такой идеи опираются на концепцию группового иммунитета (его еще иногда называют стадным). По ней, любая инфекционная болезнь, охватившая значительную часть населения, должна останавливать свое распространение, как только ею переболело определенное число жителей.

Считается, что формирование группового иммунитета для нового коронавируса возможно, если пройден порог в 60% общей численности населения. После его достижения, кругом будет слишком много иммунных к новой болезни людей, и «перепрыгивать» с носителя на носитель вирусу станет намного сложнее.

Идеальные условия для проверки идеи группового иммунитета представила эпидемия в городе Бергамо. Примерно треть его населения присутствовала на футбольном матче, откуда начался разнос нового вируса в этом регионе Италии. За счет такого большого скопления людей эпидемия охватило Бергамо очень быстро.

Теперь итальянские исследователи провели тестирования на наличие у бергамцев антител. Согласно нему, 61,9% из протестированных жителей города (исключая медработников) имеют антитела к новому коронавирусу, хотя их концентрация у них и сильно разнится. Тестировали 3320 человек в возрасте от 18 до 64 лет (результаты обработаны пока только по 2581). Антитела появляются у переболевших, а значит, почти 62% жителей города перенесли уже новый коронавирус. Ранее выявить это было невозможно, поскольку в Италии заметный дефицит ПЦР-тестов.

Интересно, что среди медицинского персонала антитела есть только у 23,2%. Это очень необычно, потому что по логике врачи чаще других контактировали с носителями новой болезни, и считаются одной из ключевых групп риска.

Хотя население города Бергамо и получило групповой иммунитет, цена, заплаченная за него, достаточно высока. Общее население города — менее 122 тысяч человек. Сколько всего погибло в нем от Covid-19, сказать сложно, потому что не всех умерших успели протестировать. Но по официальным данным итальянской статистики с 1 марта по 4 апреля 2020 года смертность в Бергамо выросла в два с лишним раза. Количество смертей за этот период на 585 превысило их число за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, только до 4 апреля погиб почти каждый двухсотый бергамец, примерно 0,5% населения. Для сравнения, у эпидемий гриппа летальность даже среди переболевших ниже 0,1%. Иными словами, новый коронавирус проявил себя во много раз опаснее гриппа.

Доля погибших в 0,5% может показаться небольшой, но 0,5% населения планеты — это более 37 миллионов человек. То есть, если мы ожидаем формирование коллективного иммунитета всего населения Земли, то должны быть готовы к более чем 37 миллионам жертв — примерно как во Вторую мировую войну. Для США 0,5% населения — это более 1,6 миллионов умерших, а для России — более 0,7 миллиона. По всей видимости, не все страны мира будут готовы к подобным потерям ради приобретения группового иммунитета.

Итальянцы, проводившие тесты, дополняют картину, напоминая, что на сегодня неизвестно, насколько долго переболевший сохраняет иммунитет к новой болезни. Ранее Naked Science рассказывал о другом исследовании, по которому 30% из только что переболевших имеют слишком низкий уровень антител, чтобы избежать повторного заражения. Иными словами, каждый четвертый переболевший на самом деле не имеет иммунитета. Если эта оценка верна, но даже в Бергамо говорить о формировании коллективного иммунитета может быть трудно.

События в Бергамо чрезвычайно показательны для всего мира еще и потому, что с 4 мая 2020 года там должны снять карантинные ограничения. Этот город — центр одноименной провинции, с населением в миллион. Считается, что всего в ней за время эпидемии погибло пять тысяч человек. Если после снятия ограничений там не вспыхнет новая волна эпидемии, можно будет считать, что регионы с такой долей переболевших действительно находятся в безопасности от новых вспышек болезни.