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Фотофакт: Школа в Гродно зазывает детей заражаться коронавирусом

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  • 2.05.2020, 14:45
  • 3,648
Фотофакт: Школа в Гродно зазывает детей заражаться коронавирусом

В разгар эпидемии появилось странное объявление.

Администрация средней школы №32 в Гродно в разгар эпидемии коронавируса приглашет детей "весело провести время" в спортивных залах и на спортплощадках, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Подобная ситуация и в других школах города, даже в тех, где есть контакты первого уровня", - пишет один из жителей города.

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