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Трамп определил кандидатуру следующего посла США в Украине

  • 2.05.2020, 14:52
Трамп определил кандидатуру следующего посла США в Украине
Кит Дейтон

Дипломат служил в армии США в течение 40 лет.

Президент США Дональд Трамп объявил о своей кандидатуре на пост посла в Украине.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение Белого дома.

Белый дом сообщил, что Трамп предлагает на пост посла Кита Дейтона, нынешнего директора Центра Джорджа К. Маршалла в Гармише (Германия), и старшего советника США из обороны в Украине.

Дейтон также служил в армии США в течение 40 лет, в том числе работал координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской администрации, а также директором по стратегии, планов и политики в Пентагоне и был военным атташе в посольстве в России.

Дипломат владеет немецким и русским языками.


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