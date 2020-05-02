Новые очаги COVID-19 в регионах Беларуси: медики проверяют состояние больных 1 2.05.2020, 14:59

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Фото: nn.by

Тех, у кого состояние ухудшается, госпитализируют.

Новые фото из районных и областных центров Беларуси опубликовал телеграм-канал «Баста». Медики проверяют состояние пациентов с Covid-19. Некоторых – тех, у кого состояние ухудшается – госпитализируют.

Брест, улица Орловская; Барановичи, улица 50 лет ВЛКСМ; Гродно, улица Клецкова, 21; Лида, улица Тухачевского, 63; Молодечно, улица Чкалова.

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