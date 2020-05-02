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Глава МВД Молдовы заразился коронавирусом

  • 2.05.2020, 15:10
Глава МВД Молдовы заразился коронавирусом
Павел Войку

Министр находится на самоизоляции.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заразился коронавирусом.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook 2 мая, передает Newsmaker.

По словам Войку, он чувствует себя нормально, и госпитализация не понадобилась.

"Вчера у меня подтвердили коронавирус в легкой форме. Сейчас я нахожусь дома, в самоизоляции. Состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщил он.

Министр заверил, что его болезнь не повлияет на работу МВД.

"Все процессы под контролем, за работу отвечают госсекретари и главы отделов", — отметил Войку, добавив, что, несмотря на все меры защиты, никто не может быть уверен, что не заразится, контактируя с больными коронавирусом.

Согласно последним данным, в Молдове зарегистрировано 3980 случаев заражения коронавирусом. Из них 1004 человека — сотрудники медучреждений. Выздоровели 1334 человека, 124 — умерли.


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