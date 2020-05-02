закрыть
2 мая 2020, суббота, 15:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Можно ли белорусу сейчас найти достойную машину за $5-7 тысяч?

2
  • 2.05.2020, 15:18
  • 1,281
Можно ли белорусу сейчас найти достойную машину за $5-7 тысяч?

Новости отечественного авторынка.

Автомобиль за три тысячи долларов — пограничный вариант, когда понимаешь, что идешь на серьезный компромисс. А что если увеличить бюджет до 5−7 тысяч? Портал tut.by посмотрел, найдется ли за эти деньги достойная внимания машина на комиссионных автоплощадках.

Несмотря на разнообразие марок и моделей, в автокомиссионках можно выделить популярные группы — классика повышенного спроса Volkswagen Passat и Audi A6, минивэны Opel Zafira или Peugeot 806. К ним добавляются относительно свежие «бюджетники», купленные когда-то новыми. Поехали смотреть? Наш обзор — исключительно визуальный. Никаких толщиномеров мы по карманам не прятали.

Не стареют душой и ценой ветераны. Volkswagen Passat B5, да еще с дизелем и «универсал» может быть вечной песней. Но найти живой экземпляр — та еще задачка. Примерный диапазон цен — 3500−5000 долларов. Парочка на фото стоит примерно одинаково — 3750 долларов. Все зависит от состояния и «хотелок» владельца.

Что седан, что универсал конца 90-х стоят меньше четырех тысяч долларов

А вот Renault Duster 2013 года выпуска. Кажется, совсем свежий, но машине-то уже семь лет. При этом проехала она, судя по объявлению, всего 107 тысяч км. Под капотом двухлитровый бензиновый мотор, коробка передач механическая, привод — полный.

За Renault Duster 2013 года с пробегом чуть больше 100 тысяч просят 7950 долларов.

Я же заинтересовался симпатичным с виду Saab 9−3. Ржавчины нет, кожа кресел не растрескавшаяся, но мелкие нюансы имеются. Впрочем, машина все равно чем-то притягивает. Продавец замечает интерес.

— Хорошая машина, живая. Посмотрите салон. Обычно у «саабов» кожа растрескивается, а тут кресла в хорошем состоянии. И кузов тоже крепкий.

Правда, затертые кнопки на центральной панели выдают возраст и пробег.

А вот слегка потускневший Mercedes-Benz E-класса 2005 года выпуска. Под капотом у него 2,2-литровый дизельный двигатель в сочетании с «автоматом». Просят за машину 7150 долларов.

Opel Astra G встречается на рынке довольно часто, и на площадках автокомиссионок эта модель присутствует. Цены стартуют с отметки чуть больше 3 тысяч долларов, в зависимости от года выпуска и состояния, но редко превышают порог в 4 тысячи долларов.

Авторынок в Малиновке и сайты-классифайды завалены объявлениями о продаже Peugeot 308. Все как один — с кузовом «универсал» и дизельным мотором 1,6 литра. Цена крутится на отметке 10 тысяч долларов за свежепригнанные экземпляры. А вот в автокомиссионке мы нашли всего одну такую машину.

Попалось на глаза и парочка экзотических вариантов. Первый — Ford Mustang 2002 года выпуска с 3,6-литровым бензиновым мотором и пробегом 147 тысяч км. Кто может сейчас посмотреть на такой автомобиль — сложно сказать. За мощный заднеприводный «спорткар» выставили цену 5750 долларов.

Второй экзотический и редкий вариант — купе Pontiac Firebird четвертого поколения. Его V6 объемом 3,8 литра развивает скромные 205 л.с. «Автомат» — четырехдиапазонный, а расход топлива в городе — 17 литров. За машину 1994 года просят нескромные 5999 долларов.

Рамный, внедорожный, комфортный Hyundai Terracan 2006 года с пробегом 213 тысяч км продается за 7150 долларов. Судя по спущенному заднему колесу, никто не спешит воспользоваться предложением.

Дизель, рама, подключаемый полный привод — Hyundai Terracan неплох, если в нем еще осталось что-то живое

Скромно, но со вкусом — это Peugeot 307 SW. В арсенале автомобиля — раздельные кресла заднего ряда и панорамная крыша. С виду неплохой экземпляр. Очагов коррозии нет, видимых следов кузовного ремонта тоже. Под капотом — скромный 1,6-литровый бензиновый мотор и механическая коробка передач. Цена — вполне рыночные 4850 долларов.

Практически за такие же деньги можно купить другой автомобиль — Volkswagen Passat GP. Тоже «универсал», но с дизельным двигателем и «автоматом». Правда, с пробегом уже 346 тысяч км. И потенциально более высоким риском влететь на дополнительные траты.

А может, докинуть пару тысяч и замахнуться на совсем свежий Lada Largus Cross? Вот он — 2015 год, пробег 155 тысяч км. Комфорта мало, но места в салоне — как в двух «пассатах-универсалах». За пятилетний продукт российского автопрома просят 7750 долларов.

По признаниям продавцов, сегмент от 4 до 7 тысяч долларов — один из самых ходовых. За эти деньги можно уже подобрать что-то более-менее достойное (конечно, с поправкой на цену). А вот подержанные автомобили, цена которых подбирается к 10 тысячам долларов, раскупаются заметно хуже. Имея на руках такую сумму, многие уже начинают задумываться о пусть скромном, но новом «бюджетнике».


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина