Можно ли белорусу сейчас найти достойную машину за $5-7 тысяч? 2 2.05.2020, 15:18

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Новости отечественного авторынка.

Автомобиль за три тысячи долларов — пограничный вариант, когда понимаешь, что идешь на серьезный компромисс. А что если увеличить бюджет до 5−7 тысяч? Портал tut.by посмотрел, найдется ли за эти деньги достойная внимания машина на комиссионных автоплощадках.

Несмотря на разнообразие марок и моделей, в автокомиссионках можно выделить популярные группы — классика повышенного спроса Volkswagen Passat и Audi A6, минивэны Opel Zafira или Peugeot 806. К ним добавляются относительно свежие «бюджетники», купленные когда-то новыми. Поехали смотреть? Наш обзор — исключительно визуальный. Никаких толщиномеров мы по карманам не прятали.

Не стареют душой и ценой ветераны. Volkswagen Passat B5, да еще с дизелем и «универсал» может быть вечной песней. Но найти живой экземпляр — та еще задачка. Примерный диапазон цен — 3500−5000 долларов. Парочка на фото стоит примерно одинаково — 3750 долларов. Все зависит от состояния и «хотелок» владельца.

Что седан, что универсал конца 90-х стоят меньше четырех тысяч долларов

А вот Renault Duster 2013 года выпуска. Кажется, совсем свежий, но машине-то уже семь лет. При этом проехала она, судя по объявлению, всего 107 тысяч км. Под капотом двухлитровый бензиновый мотор, коробка передач механическая, привод — полный.

За Renault Duster 2013 года с пробегом чуть больше 100 тысяч просят 7950 долларов.

Я же заинтересовался симпатичным с виду Saab 9−3. Ржавчины нет, кожа кресел не растрескавшаяся, но мелкие нюансы имеются. Впрочем, машина все равно чем-то притягивает. Продавец замечает интерес.

— Хорошая машина, живая. Посмотрите салон. Обычно у «саабов» кожа растрескивается, а тут кресла в хорошем состоянии. И кузов тоже крепкий.

Правда, затертые кнопки на центральной панели выдают возраст и пробег.

А вот слегка потускневший Mercedes-Benz E-класса 2005 года выпуска. Под капотом у него 2,2-литровый дизельный двигатель в сочетании с «автоматом». Просят за машину 7150 долларов.

Opel Astra G встречается на рынке довольно часто, и на площадках автокомиссионок эта модель присутствует. Цены стартуют с отметки чуть больше 3 тысяч долларов, в зависимости от года выпуска и состояния, но редко превышают порог в 4 тысячи долларов.

Авторынок в Малиновке и сайты-классифайды завалены объявлениями о продаже Peugeot 308. Все как один — с кузовом «универсал» и дизельным мотором 1,6 литра. Цена крутится на отметке 10 тысяч долларов за свежепригнанные экземпляры. А вот в автокомиссионке мы нашли всего одну такую машину.

Попалось на глаза и парочка экзотических вариантов. Первый — Ford Mustang 2002 года выпуска с 3,6-литровым бензиновым мотором и пробегом 147 тысяч км. Кто может сейчас посмотреть на такой автомобиль — сложно сказать. За мощный заднеприводный «спорткар» выставили цену 5750 долларов.

Второй экзотический и редкий вариант — купе Pontiac Firebird четвертого поколения. Его V6 объемом 3,8 литра развивает скромные 205 л.с. «Автомат» — четырехдиапазонный, а расход топлива в городе — 17 литров. За машину 1994 года просят нескромные 5999 долларов.

Рамный, внедорожный, комфортный Hyundai Terracan 2006 года с пробегом 213 тысяч км продается за 7150 долларов. Судя по спущенному заднему колесу, никто не спешит воспользоваться предложением.

Дизель, рама, подключаемый полный привод — Hyundai Terracan неплох, если в нем еще осталось что-то живое

Скромно, но со вкусом — это Peugeot 307 SW. В арсенале автомобиля — раздельные кресла заднего ряда и панорамная крыша. С виду неплохой экземпляр. Очагов коррозии нет, видимых следов кузовного ремонта тоже. Под капотом — скромный 1,6-литровый бензиновый мотор и механическая коробка передач. Цена — вполне рыночные 4850 долларов.

Практически за такие же деньги можно купить другой автомобиль — Volkswagen Passat GP. Тоже «универсал», но с дизельным двигателем и «автоматом». Правда, с пробегом уже 346 тысяч км. И потенциально более высоким риском влететь на дополнительные траты.

А может, докинуть пару тысяч и замахнуться на совсем свежий Lada Largus Cross? Вот он — 2015 год, пробег 155 тысяч км. Комфорта мало, но места в салоне — как в двух «пассатах-универсалах». За пятилетний продукт российского автопрома просят 7750 долларов.

По признаниям продавцов, сегмент от 4 до 7 тысяч долларов — один из самых ходовых. За эти деньги можно уже подобрать что-то более-менее достойное (конечно, с поправкой на цену). А вот подержанные автомобили, цена которых подбирается к 10 тысячам долларов, раскупаются заметно хуже. Имея на руках такую сумму, многие уже начинают задумываться о пусть скромном, но новом «бюджетнике».