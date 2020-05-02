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В Минске опять хотят обновить остановки общественного транспорта

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  • 2.05.2020, 15:47
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В Минске опять хотят обновить остановки общественного транспорта

Их обновляют в четвертый раз за 10 лет.

В Минске хотят обновить больше двух тысяч остановок общественного транспорта. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович заявил, что навесы на городских остановках уже нуждаются в обновлении:

“Установить новые хотим не только в центре, но и по всему городу. Сейчас ведем переговоры с потенциальным инвестором, чтобы определить условия реализации проекта. В планах городских властей обновить 2200 остановок общественного транспорта. Будет объявлен конкурс на получение инвесторами права для реализации этого проекта”, — сообщает официальный телеграм-канала Мингорисполкома.

В 2012 году, в преддверии Чемпионата мира по хоккею, в Минске в четвёртый раз за 10 лет решили обновить остановки. Тогда один новый навес стоил около пяти тысяч долларов.

Уже разработано четыре проекта. Среди них есть и "умные” остановки, и обычные навесы. Рядом с ними планируют устанавливать инфокиоски, билетоматы и экраны с полезной информацией.

В 2019 году в Минске на Немиге установили пробную версию “умной остановки”. Компания-изготовитель вложила в неё более 100 тысяч долларов.


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