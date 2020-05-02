Украинский Ан-225 «Мрия» обновил очередной рекорд 2.05.2020, 16:32

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Самый большой самолет в мире доставил в Канаду рекордный медицинский груз.

Крупнейший украинский самолет Ан-225 "Мрия", который активно привлекают для борьбы с коронавирусом в мире, доставил в канадский город Монреаль груз со средствами индивидуальной защиты, передает zn.ua.

Доставленный груз из Китая является крупнейшей поставкой для Канады, сообщило в Twitter посольство Украины в Канаде.

Найбільший у світі літак - український Ан-225 «Мрія» - приземлився в Монреалі, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю.

Пишаємось, що літак під прапором 🇺🇦 України здійснив найбільшу для Канади поставку необхідного вантажу у цей нелегкий час пандемії #COVID19 pic.twitter.com/3dffrMg0uj — UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) May 2, 2020

"Гордимся, что самолет под флагом Украины осуществил крупнейшую для Канады поставку необходимого груза в это нелегкое время пандемии", - говорится в сообщении.

Самолет Ан-225 доставляет товары медицинского значения по всему миру через свою возможность перевозить очень большие грузы. На прошлой неделе самолет доставил свыше 10 млн медицинских масок для Германии.