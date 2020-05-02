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Украинский Ан-225 «Мрия» обновил очередной рекорд

  • 2.05.2020, 16:32
  • 1,029
Украинский Ан-225 «Мрия» обновил очередной рекорд

Самый большой самолет в мире доставил в Канаду рекордный медицинский груз.

Крупнейший украинский самолет Ан-225 "Мрия", который активно привлекают для борьбы с коронавирусом в мире, доставил в канадский город Монреаль груз со средствами индивидуальной защиты, передает zn.ua.

Доставленный груз из Китая является крупнейшей поставкой для Канады, сообщило в Twitter посольство Украины в Канаде.

"Гордимся, что самолет под флагом Украины осуществил крупнейшую для Канады поставку необходимого груза в это нелегкое время пандемии", - говорится в сообщении.

Самолет Ан-225 доставляет товары медицинского значения по всему миру через свою возможность перевозить очень большие грузы. На прошлой неделе самолет доставил свыше 10 млн медицинских масок для Германии.


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