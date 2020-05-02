В Воропаевской районной больнице на весь медперсонал выдали только один защитный костюм 2 2.05.2020, 16:38

При этом медики обслуживают, в основном, пожилых людей из окрестных деревень.

В Воропаевской районной больнице на весь медперсонал выдали только один защитный костюм, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Я работаю в больнице посёлка Воропаево в Поставском районе. У нас есть местная больница, в которой происходит что-то ужасное просто. Работать тут реально страшно. У нас нет ни костюмов, ни средств защиты, ничего.

Нам выдали всего один защитный костюм на весь персонал больницы. А наши бригады ездят на вызовы в основном к пожилым пациентам из деревень. Из-за коронавируса все наши работники поотселялись, кто смог, от своих родителей пожилых. С подозрением на коронавирус есть много людей, их и везут строго в Поставскую ЦРБ, но мы контактируем с ними тоже, напрямую", - сообщила работница Воропаевской районной больницы.

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