В Беларуси началась вступительная кампания 2.05.2020, 17:00

Что нужно знать о поступлении во время пандемии.

В Беларуси сегодня, 2 мая, начинается регистрация на ЦТ. График проведения тестирования, даты подачи документов в вузы, дни вступительных испытаний и особенности вступительных испытаний во время пандемии — в шпаргалке для абитуриентов от tut.by.

Вступительную кампанию перенесут из-за пандемии?

Пока неизвестно. Основные даты уже определены — но их могут изменить. Вот что говорил министр образования Игорь Карпенко 26 апреля:

«Мы хотим, чтобы в аудиториях было чуть меньше людей, чем было раньше. Усилим санитарную обработку этих помещений. Мы сейчас запускаем электронную регистрацию [на ЦТ], это упростит ситуацию, не нужно будет несколько раз ходить при записи на централизованное тестирование. В том числе обсуждаем при необходимости вопросы возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но во всяком случае будем наблюдать за той ситуацией, которая развивается».

Когда последние звонки и выпускные

Последние звонки в школах в этом году пройдут 29 и 30 мая. Выпускные — 10 и 11 июня. По последним данным, форму проведения выпускных экзаменов в условиях пандемии менять не планируют. А в каком формате будут проходить выпускные вечера, станет понятно к концу мая.

Как подать документы на ЦТ

Регистрация на ЦТ в этом году отличается от привычной. Абитуриентам нужно сперва начать регистрироваться онлайн, а после прийти в пункт регистрации лично.

1. Скачать форму заявления, заполнить ее и отправить с личного почтового адреса на адрес электронной почты пункта регистрации. Форма, инструкция и адреса электронной почты пунктов регистрации — по ссылке. Это можно сделать со 2 мая по 1 июня (до 18.00).

2. В ответ пункт регистрации пришлет на адрес электронной почты абитуриента лицевой счет. Абитуриент должен внести на этот счет плату за прием и оформление документов через систему «Расчет» (ЕРИП). Это нужно сделать не позднее 1 июня.

3. В пунктах регистрации организуют предварительную запись — электронную очередь. Перед тем как идти в пункт регистрации, на его сайте нужно уточнить, как и на какую дату записаться.

4. В указанные дату и время абитуриент должен лично прийти в пункт регистрации. Здесь ему выдадут пропуск для участия в ЦТ. Для его получения при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность: вид на жительство, удостоверение беженца, — или же справку, которую выдают в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность. Если прийти лично не получится по уважительной причине — зарегистрировать абитуриента могут его представители.

Когда пройдет ЦТ: основные и резервные дни

Первый тест абитуриенты смогут пройти в этом году 13 июня — в этот день ЦТ по белорусскому языку. Русский язык сдают 15 июня. В списках ниже — даты централизованного тестирования по всем предметам, основные и резервные дни.

Начало каждого теста в 11.00. Выдача сертификатов — с 12 июля.

Выдача сертификатов — с 15 июля.

Когда принимают документы в вузах

с 16 по 21 июля — от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 16 июля по 3 августа — в Академии МВД, Могилевском институте МВД Университете гражданской защиты МЧС;

с 16 июля по 6 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 16 июля по 8 августа — в иных УВО;

с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педагогические специальности, могут подать документы с 16 по 18 июля.

Когда будут экзамены в вузах

с 22 по 25 июля — в учреждении образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

с 22 по 30 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 22 по 28 июля — в иных УВО.

В вузах сельскохозяйственного профиля — с 22 по 29 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).