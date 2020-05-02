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В Северной Осетии отказались праздновать окончание Второй мировой из-за Беслана

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  • 2.05.2020, 17:14
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В Северной Осетии отказались праздновать окончание Второй мировой из-за Беслана
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Ранее Путин перенес окончание Второй мировой войны на 3 сентября.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что отказывается праздновать окончание Второй мировой войны 3 сентября, так как в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане. Его слова в субботу, 2 мая, приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале, передает lenta.ru.

По словам Битарова, он с пониманием относится к организации праздничных мероприятий по этому поводу в других регионах, однако считает, что в Северной Осетии проводить их в этот день недопустимо.

«Мне сказали, что исторически подтверждено, что действительно окончание войны было 3 сентября. С этим я спорить не могу. И разве мы можем запрещать кому-то, например, на Дальнем Востоке, у кого дед погиб на войне, прийти к мемориалу и возложить цветы? Нет. Но в республике какой человек, у которого хоть немного есть сознания, может что-то праздновать в такой день?» — пояснил он.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. До этого, 15 апреля, Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) обратился в Совет Федерации с просьбой отклонить данную инициативу, напомнив о гибели в этот день 333 человек в ходе теракта в Беслане. Также идею раскритиковали члены комитета «Матери Беслана». В ответ в верхней палате парламента призвали эту тему не «политизировать и драматизировать». Днем ранее документ был принят Госдумой сразу в трех чтениях.

2 сентября был объявлен памятной датой — Днем окончания Второй мировой войны — в июле 2010 года. В этот день в 1945 году был подписан Акт о капитуляции Японии. Во всем мире днем окончания Второй мировой войны считают 2 сентября.

Теракт в школе №1 Беслана произошел 1 сентября 2004 года. До 3 сентября боевики удерживали заложников, а 3 сентября бойцы «Альфы», «Вымпела» и других подразделений пошли на штурм школы. В результате случившегося погибли 333 человека, в том числе 186 детей. 3 сентября стал Днем памяти жертв Беслана.


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