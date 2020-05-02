Волонтер из Постав: Много медработников заболели и стали контактами первого уровня 7 2.05.2020, 17:24

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У врачей нет защитных средств, костюмов, антисептиков.

Телеграм-канал “Баста!” поговорил с Людмилой Большаковой – волонтером из Постав, которая оказывает помощь Центральной районной больнице этого города. Она рассказала о том, в каких условиях работают врачи.

- Ситуация такова, что в больнице, действительно, одноразовые костюмы стирают, сушат и одевают заново, потому что другой возможности защититься у врачей нет, - говорит Людмила Большакова. - Я там когда-то проходила практику медсестрой, в онкологии, сейчас в декрете, пятый месяц беременности, но понимаю, что обязана помогать этой больнице, потому что самостоятельно она не справляется. Поэтому помогаю чем могу.

Недавно привезла защитные костюмы, но просто не было возможности по размерам подобрать, поэтому дважды привезли хотя бы что-то. Альтернативы не было, и медики надевали костюмы не по размеру, защищаться ведь надо.

- Что нужно врачам в первую очередь?

- Сейчас такая проблема: у меня отложена тысяча рублей на закупку респираторов, но я не могу найти их нигде. Нужны респираторы FFP2 и FFP3, это вторая и третья степень защиты.

Очень много больных, уже даже переделали отделение терапии под пульмонологию. Оно полностью закрыто и изолированно. Реанимацию расширили и перевели в другое место, чтобы никак не контактировали пациенты с другими людьми, потому что средств защиты не хватает. Много медработников заболели и стали контактами первого уровня.

Критически просто нужны высокие бахилы. Бахилы которые закупала я, были стандартные, короткие. А нужны именно высокие. Очень нужны нарукавники одноразовые. Нужны защитные костюмы, защитные халаты, перчатки одноразовые. желательно не стандартные короткие перчатки, а у которых удлинен рукавчик. Маски нужны. Врачи пользуются марлевыми масками, был даже репортаж на телеканале Поставы ТВ, снимали врачей и там видно что они в наших костюмах, в наших защитных щитках и в вот этих вот марлевых масках, потому что даже масок нормальных нет. Это катастрофа.

Нужны антисептики и дезсредства. Антисептиков мы закупили только десять литров и дезсредств только шесть коробок. Есть такое дезсредство - "дезактив хлор", оно ещё есть в продаже в Беларуси, потому что не все в курсе, что оно обладает вирулицидным действием, то есть оно убивает вирусы любые. А остальные, стандартные, найти уже нереально. Если у кого-то вдруг есть возможность помочь приобрести больнице кислородный концентратор, то пожалуйста, мы там просто все будем плакать от счастья и радоваться, потому что это спасёт много жизней. Ведь у нас в Поставах очень много пациентов для такого маленького города, это очень большая вспышка.

- Как помогает врачам государство?

- Минздрав по-моему как-то помогал финансово, но в больнице не может никто себе ничего купить, они уже два месяца стоят в очереди на закупку. Дефицит всего страшный.

Они могут покупать только в определённых местах, а волонтёр может пойти в магазин и купить, у частника, у кого угодно. Больницам диктуют где покупать, поэтому, из-за этой бюрократической системы, люди остаются без защиты.

Поставская ЦРБ открыла благотворительный счет, на который организации Поставского района и города Поставы перечисляли денежные средства, чтобы больница могла этими средствами воспользоваться и сама найти и купить средства защиты. Была одна организация, которая хотела купить кислородный концентратор и подарить больнице, но загвоздка была в документах. Нужно было какие-то документы заполнить, написать, потом в исполком подать, ждать разрешения исполкома. Это тоже очень тяжело. Даже те, кто хочет помочь больницам сталкиваются с тем, что не всегда больница может эту помощь принять. Поэтому, в основном, финансово помогают, чтобы больница могла хоть как-то что-то закупить себе. Чаще всего со счёта, который государственный, они не могут ничего купить. А на "благотворительные" деньги они могут покупать, но тоже в определённых местах, хотя список этих мест уже значительно шире. У волонтёров закупать возможностей все-равно больше.

Есть у нас одна женщина, она шила маски, привозила в больницу. Изначально она хотела шить для пенсионеров маски, но когда я ей рассказала что в больницах вообще катастрофа, она в первую очередь решила в для больницы пошить маски. Если кто-то может помочь кустарными масками - это тоже будет очень хорошо.

У нас, в регионах, помощи от государства почему-то нет абсолютно. Я очень была огорчена, что до маленьких городов ничего не доходит.

Люди, помогите, пожалуйста нашей больнице, без помощи всё будет очень и очень плохо.

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