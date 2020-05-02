Илларионов: Путина не интересует здоровье граждан России 3 2.05.2020, 17:31

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Фото: RFE/RL

В ноябре президент РФ призвал вакцинироваться только свое окружение.

В авторской программе главного редактора интернет-издания "Гордон" Алеси Бацман бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов рассказал о реакции властей РФ на пневмонию, которая была осенью 2019 года.

"Пневмония, которая гуляла по России и Украине осенью прошлого года, сопровождалась довольно сильным насморком. ...Эпидемия пневмонии была тяжелой по сравнению с тем, что бывает обычно. И, как обычно, мы увидели реакцию властей, Кремля. На совещании, которое Путин проводил с руководством правительства и администрацией, если не ошибаюсь, 11 ноября 2019 года, он прямо сказал своему ближайшему окружению: "Надо немедленно вакцинироваться. А тот, кто не вакцинировался (это Дмитрий Медведев), совершил самоубийство"", – сказал Илларионов.

Он считает, что "Путин публично, открытым образом сказал, что его интересует здоровье ближайшего окружения, но его совершенно не интересует здоровье граждан России и ближайших стран".

"То есть он призвал вакцинироваться тех, кто с ним общался, но ни он, ни органы здравоохранения Российской Федерации не выпустили никакого предупреждения для граждан России о том, что в стране свирепствует эпидемия пневмонии и что людям надо защищаться", – объяснил экс-советник Путина.

Он отметил, что тогда пневмония была без кашля, который сопровождает заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19.