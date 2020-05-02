Новые случаи коронавируса обнаружены в школах Минской области

Новые случаи коронавируса обнаружены в школах Минской области5
- 2.05.2020, 17:54
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Болеют учителя и дети.
Новые случаи коронавируса обнаружены в школах №159 и №198 в Минске, а также в детской школе искусств в Боровлянах Минского района, передает телеграм-канал “Баста!”.
"Вспышка коронавируса в средней школе №159 в Минске среди учащихся старших классов и у одного из учителей. Дети в больнице с конца апреля", - сообщила учительница, работающая в школе.
"В начальной школе №198 в Минске на проспекте Независимости, 176 обнаружен очаг коронавируса. Воспитателя группы продлённого дня одного из классов вечером в среду 29 апреля положили в больницу с пневмонией. В течение недели, начиная с прошлой среды, ставили ОРВИ", - пишет читатель.
"30 апреля сделали тест на коронавирус, 1 мая пришел положительный результат. В школе проводится вся необходимая уборка и дезинфекция. Пожалуйста, ещё раз обратите внимание на самочувствие детей", - говорится в родительском чате одного из классов школы №198.
"В гимназии №19, которая находится на проспекте Пушкина в Минске, подтвержден коронавирус у учительницы 3 класса. Об этом в родительских чатах сообщают учителя. Администрация замалчивает. Гимназия продолжает работать", - сообщает подписчик.
В Боровлянской детской школе искусств 30 мая стало известно, что у одного из педагогов положительный тест на коронавирус. Она сама сообщила об этом директору. Директор приняла решение отстранить учеников от занятий. Педагогам было велено быть в школе в масках и находиться только в своем классе", - пишет житель Боровлян.
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