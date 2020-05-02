«Скорые» приезжают и уезжают каждые 10-15 минут»2
- 2.05.2020, 18:12
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Во дворе 1-й городской клинической больницы Минска военные установили контейнеры и тенты.
1-я городская клиническая больница в Минске. «Скорые» приезжают и уезжают каждые 10-15 минут, во дворе установлены военные жилые контейнеры и тенты.
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
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