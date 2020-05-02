В Барановичах за день количество заболевших «пневмонией» выросло больше, чем на сотню 5 2.05.2020, 18:50

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Фото: «Радыё Свабода»

Госпитализировать часть из них будут ночью.

За один день в Барановичах количество заболевших "пневмонией" выросло больше, чем на сотню. Госпитализировать часть из них будут ночью, передает телеграм-канал “Баста!”.

"В городе Барановичи коронавирусный взрыв, - пишет врач одной из больниц райцентра. - Только за сегодня прибавилось более 100 пневмоний! К нам едет проверка из Бреста. Пока больных не всех госпитализировали, начальство сказало, что всех повезут ночью, после проверки.

У врачей не хватает средств индивидуальной защиты, дезрастворов, респираторов, перчаток, нет даже мыла в некоторых медучреждениях. Лекарств, которые применяются во все мире, например, гидроксихлорохина, тоже нет.

Заболело очень много медицинских работников, врачей скорой помощи. Мы с коллегами-врачами в ужасе представляем, что будет, если заболеют и все остальные доктора! Скоро в городе просто некому будет лечить людей. А больных становится с каждым днём всё больше!"

"Ситуация ухудшилась буквально за пару дней последних. Диагноз "пневмония" ставим потому что просто нет тестов. Ждут результатов еще те пациенты, которые сдали мазки неделю назад. Около 500 человек с "пневмониями" по городу точно есть", - сообщил источник из Барановичской городской больницы №2.

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