С 11 мая визовые центры Польши частично возобновят прием документов 2.05.2020, 19:16

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Подать их смогут не все.

Визовые центры Польши в Минске, Бресте и Гродно частично возобновляют прием документов.

С 11 мая смогут подать заявления на визу:

люди, которые работают в Польше и имеют действующие разрешения на работу, декларации о назначении работы или справку о внесении заявки в реестр сезонных работ;

держатели польской карты;

водители международного транспорта.

Чтобы договориться о дате подачи заявления на визу в одном из визовых центров, надо связаться с info.polminsk@vfshelpline.com — Визовый центр в Минске; info.polgrodno@vfshelpline.com — Визовый центр в Гродно; info.polbrest@vfshelpline.com — Визовый центр в Бресте.