Ксендз костела в Ошмянах госпитализирован с двусторонней пневмонией 2.05.2020, 19:21

Ксендз госпитализирован в больницу в Гродно с температурой под 40.

Ксендз костела в Ошмянах госпитализирован с двусторонней пневмонией в Гродно, передает телеграм-канал “Баста!”.

"На этой неделе ксендз из костела Святого Михаила Архангела в Ошмянах уехал в больницу в Гродно с двусторонней пневмонией и температурой под 40, - пишет наш читатель. - Перед этим, в воскресенье, в костеле был проведён обряд бежмования. Ксендз активно контактировал с людьми, на обряде присутствовало порядка 100 детей со своими родственниками. Также был приглашенный бискуп из Пинска, который сейчас лежит в реанимации якобы с "сердечной недостаточностью".

Пока в городе тихо, но эта ситуация очень настораживает, так как контактным детям учителя не могут запретить ходить в школу, местная власть не делает ничего для предотвращения трагедии, костёл до сих пор работает".

Информацию о госпитализации ксендза подтвердили другие жители города.

"Заражение коронавирусом подозревают у ксендзе ошмянского костела и нескольких работников ЦРБ. Ксендз госпитализирован", - рассказал другой наш подписчик из Ошмян.

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