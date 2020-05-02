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Уход дочери бывшего главы Казахстана с поста объяснили

  • 2.05.2020, 20:20
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Уход дочери бывшего главы Казахстана с поста объяснили

Ранее президент Казахстана снял дочь Назарбаева с поста председателя Сената.

Освобождение дочери бывшего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой от должности спикера парламента может быть связано с конфликтом интересов политических кланов. Так ситуацию объяснил председатель национальной ассоциации СМИ Таджикистана, политолог Нуриддин Каршибоев. Его слова приводит РИА Новости.

«Отставка Дариги Назабаевой с поста второго лица государства напоминает конфликт интересов политических кланов в Казахстане», — считает он. При этом Каршибоев уверен, что Назарбаева не уходит с политической арены — вероятно, ей нашли новую должность, согласовав это с Назарбаевым-старшим. «Пока никто не знает подоплеки этой громкой отставки», — констатировал политолог.

Об освобождении Дариги Назарбаевой от должности спикера парламента Казахстана стало известно ранее в субботу, 2 мая. Такое решение принял глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Дарига — старшая из трех дочерей Назарбаева. Она возглавляла парламент страны с 2016 года, в 2019-м полномочия истекли, и тогда ее назначили на должность снова.


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