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Коронавирус в Италии: суточные потери увеличились почти вдвое

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  • 2.05.2020, 20:41
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Коронавирус в Италии: суточные потери увеличились почти вдвое
Фото: Ера

Общее число погибших с начала эпидемии достигло 28 710.

Суточные потери от коронавируса в Италии выросли почти в два раза, свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии, передает gordonua.com.

За последние 24 часа умерли 474 человека, тогда как днем ранее было зарегистрировано 269 связанных с COVID-19 смертей. Общее число погибших с начала эпидемии достигло 28 710.

Выздоровело за прошедшие сутки 1665 пациентов, на 639 меньше, чем накануне. Всего с начала эпидемии выздоровело 79 914 человек.

Продолжает болеть 100 704 пациента (-239). Из них в терапевтических отделениях лечение проходят 17 177 пациентов (-392), в отделениях интенсивной терапии – 1539 (-39). Еще 81 808 человек лечатся в домашних условиях (+12).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 209 328 (+1900).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 мая в мире коронавирусом заразились 3,36 млн человек, из них 239 тысяч скончались, 1,06 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.


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