«Не вынес бы газовый баллон — дом разлетелся бы на части» 1 2.05.2020, 20:54

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Белорус, проезжая мимо, спас семью на пожаре.

«Этот парень появился из ниоткуда, как ангел», — рассказывает tut.by Мария Барсук про свое спасение. Рано утром семья проснулась от того, что крыша дома была охвачена огнем. Паника была такая, что люди не понимали, как нужно действовать в чрезвычайной ситуации.

Накануне Радуницы жительница Светлогорска Мария Барсук приехала с семьей в гости к 82-летнему дедушке в деревню Боровики.

— В 7.30 я проснулась от того, что трещит горящая крыша. От паники все забегали, не знали, что делать. И в этот момент из ниоткуда, как ангел, появился этот парень. Он забежал в полыхающий дом, вынес из сенцев газовый баллон на улицу и снова вернулся. Накрыл меня и двухлетнего сына курткой и так вывел из огня. Если бы не он, мы бы погибли, — рассказывает жительница Светлогорска Мария Барсук.

Как отмечает Мария, дом не подлежит восстановлению, после пожара она забрала дедушку к себе домой и решила найти того самого мужчину, который бросился спасать ее семью утром 28 апреля.

— Мы смогли узнать, что парня зовут Андрей, и в ближайшие дни встретимся. Мы так ему благодарны! Прямо до слез. Нам уже не раз говорили: если бы в доме взорвался газовый баллон или бы мы стали выбивать окна, шансов на спасение не было. Мы растерялись в то утро, а Андрей смог четко организовать наше спасение, — добавляет Мария Барсук. — Мы очень благодарны Андрею и нашим спасателям, они сработали профессионально.

Андрей Шкут не считает себя героем, говорит, герои — это те, кто работает в МЧС и каждый день выезжает на чрезвычайные происшествия. Его 12-летняя служба в МЧС осталась в прошлом, хоть «бывших спасателей не бывает».

— Возле деревни оказался случайно, проезжал мимо по трассе и увидел, как горит дом. Подъехал, забежал в дом и первым делом посмотрел, сколько там человек. Заметил парня и дедушку, попросил выйти на улицу, — вспоминает Андрей Шкут. — Тут же связался с бывшими коллегами из МЧС, сообщил про пожар и вынес газовый баллон вместе с небольшой плитой. По практике могу сказать, если взрывается баллон, то деревянный дом разрывается на части и разлетается на 30 метров. На то, чтобы открутить шланг от баллона, времени не было, пришлось выносить все вместе.

То, как он выводил Марию с ребенком из огня, Андрей описывает коротко: «Да, было такое». И только дождавшись спасателей, мужчина уехал из деревни Боровики.