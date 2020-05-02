Российских военных медиков не пропустили в Боснию и Герцеговину 2.05.2020, 21:01

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Во въезде россиянам отказало Министерство безопасности Боснии и Герцеговины.

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказало во въезде в боснийский город Мостар группе российских военных медиков, которые собирались провести дезинфекцию местной клинической больницы. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-служба министерства.

Мостар находится в хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины, одной из двух частей страны, в то время как команда россиян прибыла 9 апреля в соседнюю Республику Сербскую по приглашению руководства последней и провела основную работу там. Группа состоит из 24 медиков и пяти специальных машин.

Поскольку речь идет о военном подразделении, говорится в обосновании отказа, «принять такое решение может только Президиум Боснии и Герцеговины». Напомним, что Президиум — коллективный высший орган исполнительной власти, аналогичный посту главы государства; он состоит из трех представителей – от хорватов, бошняков (славян-мусульман) и сербов.

Ранее один из председателей Президиума Милорад Додик заявил, что российские военные медики прибыли в страну только для работы на территории Республики Сербской, и, если Федерация Боснии и Герцеговины желает получить помощь, ей следует также обратиться к России.

Наблюдатели усматривают в сегодняшнем решении министерства безопасности проявление традиционных противоречий в Президиуме, которые лишь немного были сглажены общей опасностью — пандемией коронавируса.