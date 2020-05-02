Витебские десантники во время пандемии пришли к ветерану 4 2.05.2020, 21:05

1,056

Фото: Ваяр

Без масок и других средств защиты к ветерану пришли около 20 человек.

К дому ветерана Великой Отечественной войны пришли военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщает kp.by со ссылкой на телеграм-канал Министерства обороны.

Они прошли перед домом ветерана торжественным маршем, а военный оркестр исполнил для 95-летнего мужчины песни военных лет.

Для Алексея Михайловича вынесли стул, под руку его поддерживал один из военных.