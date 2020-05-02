Витебские десантники во время пандемии пришли к ветерану

Витебские десантники во время пандемии пришли к ветерану4
- 2.05.2020, 21:05
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Без масок и других средств защиты к ветерану пришли около 20 человек.
К дому ветерана Великой Отечественной войны пришли военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщает kp.by со ссылкой на телеграм-канал Министерства обороны.
Они прошли перед домом ветерана торжественным маршем, а военный оркестр исполнил для 95-летнего мужчины песни военных лет.
Для Алексея Михайловича вынесли стул, под руку его поддерживал один из военных.