закрыть
2 мая 2020, суббота, 21:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Витебские десантники во время пандемии пришли к ветерану

4
  • 2.05.2020, 21:05
  • 1,056
Витебские десантники во время пандемии пришли к ветерану
Фото: Ваяр

Без масок и других средств защиты к ветерану пришли около 20 человек.

К дому ветерана Великой Отечественной войны пришли военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщает kp.by со ссылкой на телеграм-канал Министерства обороны.

Они прошли перед домом ветерана торжественным маршем, а военный оркестр исполнил для 95-летнего мужчины песни военных лет.

Для Алексея Михайловича вынесли стул, под руку его поддерживал один из военных.

Фото: Ваяр

популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина