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Вирус оголил всю власть

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  • Виктор Горбачев
  • 2.05.2020, 21:58
  • 8,006
Вирус оголил всю власть

Зажрались, заврались.

Нет, Вы это слышали? Это какой-то полный П! Да-да. Полный П! А Вы о чём подумали? Вот я и говорю, полный перл!

Я понимаю, что БТ смотреть вредно и опасно для здоровья. Но! Иногда же кнопки переключаешь, да и попадаешь на их каналы. Вот и сегодня, передача на БТ о коронавирусе. И ведёт сам председатель. Нет, не колхоза, а целый самый главный председатель на Белтелерадиокомпании гражданин Эйсмонт. Да, тот самый, который муж. Они кругом. Ну, Эйсмонты. Этот тут "правду" матку рубит, а та - прямо там. У тела. Ещё больше рубит.

В связке и работают. Ну, другим не доверяют, сами и ведут такие передачи. Отрабатывают назначение, "низкие" зарплаты и доверие "самого".

И тут Эйсмонт говорит;

- "Сейчас мы поговорим честно и непринужденно о коронавирусе".

Понимаете? "Честно и непринужденно на БТ"!

И вдобавок продолжил;

- "Это как раз те, которые скажут правду..."

А на передаче прям все такие важные и главные. От Кочановой и ниже рангом. И взахлеб защищают "вышебога" и его шаги по борьбе с коронавирусом. Мол, кругом в мире все идиоты и всё не так, а тут - образец. Мы, лучшие во всём. И заслуга в этом "лидера". И только.

А все, кто против, все провокаторы и пятая колонна.

В общем, чуть плохо не стало. Благо, только успел чуть-чуть глянуть и выключил. Но вот это же надо так уметь поливать всех грязью несогласных и оправдывать себя и лидера. Хоть потоп. Хоть кол на голове им чеши. Они во всем правы. Ты им факты, а они про себя любимых и верный путь.

Ложь - как национальная черта управленцев. Полный П!

Этот коронавирус чётко разделил страну на две части. На тех, кто убеждает, что вирус не летает и кругом враги, и тех, кто - не с ними. Вирус оголил всю власть и её короля. Он и они - голые. Вообще! Зажрались, заврались. И народ всё больше и больше понимает про их ложь и тупик управления.

Вот говорят же. Не читать газет и не смотреть ни утром, ни вечером таких программ государственных. Угораздило же меня. Хотя? Пусть народ посмотрит ложь наглую и неприкрытую. "Честную и непринужденную". Да ещё и на БТ. Сравнит сказанное с действительностью.

Смех в актовом зале. Над лживыми клоунами.

Виктор Горбачев, Facebook


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