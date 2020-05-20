Леонид Заико: Эпидемия подвела черту 1 20.05.2020, 7:36

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Фото: realt.by

Слезайте с мертвой лошади!

Согласно отчету «Белнефтехима» за январь-март 2020 года объем переработки нефти белорусскими НПЗ сократился на 40,6%. Экспорт белорусских нефтепродуктов за это время обрушился на 63% - до 527 млн долларов. При этом власти заявляют, что ВВП с начала года уменьшился якобы всего на 1,3%.

Возможно ли это и что происходит с белорусской экономикой? Об этом сайт Charter97.org поговорил с руководителем аналитического центра «Стратегия», экономистом Леонидом Заико.

- Мог ли ВВП упасть всего на 1,3%, если экспорт нефтепродуктов обрушился на 63%?

- Это смотря как посчитать (смеется). Такие «расчеты» они могут делать самыми разнообразными «методами»… Вполне возможно, что в данном случае провели просто математическое сложение выпуска продукции предприятиями. Но реального состояния экономики такой подсчет не отражает.

Тем более, что в последнее время очень серьезно «поехали цены», курс белорусского рубля рухнул процентов на 25. Потому очень легко «спрятать» реальные потери экономики, сделав подсчеты в белорусских рублях - из-за проседания курса в итоге могла вылезти сравнительно небольшая цифра. Но это уловки, которым я бы не доверял.

На сегодняшний день, 20 мая, я бы не стал обсуждать макроэкономические показатели для Беларуси по одной простой причине: эпоха нефтяной и газовой экономики заканчивается. И мы увидели самый весомый аргумент в пользу этого, когда цены на нефть упали до минус шести долларов.

Даже такой человек, как Анатолий Чубайс заявил, что «все, хватит, пора пристрелить эту нефтяную лошадь и выходить из ловушки наркотической углеводородной экономики».

Меня вообще удивляет этот идиотизм, когда приходит танкер с так называемой «американской нефтью» для Беларуси и полковник Владимир Владимирович говорит, что с «удовлетворением узнал» о его появлении.

Ребята, вы все в цирке живете? Зачем тащить эту арабскую или русскую нефть из Америки? Подумайте лучше, что будет уже скоро, через квартал или даже два месяца, с вашими нефтеперегонными заводами. Вы так кричали о русских премиях на нефть - почему молчите сейчас? Как вы собираетесь эти ваши НПЗ восстанавливать?

Сто раз вам говорилось, что эпоха нефти закончилась. Думайте о том, как производить электротранспорт, 3D-технику, роботов и прочее. Ребята, где ваши роботы? Почему в этой отрасли лидируют такие маленькие страны, как Сингапур и Южная Корея, где в робототехнике заняты по 800 человек на 10 тысяч населения?

Поэтому проблемы белорусского ВВП в связи с экспортом нефтепродуктов выглядят так же нелепо, как проблемы производства в Беларуси лаптей и толокна. Что больше сказывается на падении экономики - кризис производства лаптей или толоконной каши?

Все цифры, связанные с ВВП, сейчас не имеют абсолютно никакого значения: при таких скачках обменного курса - это просто щелканье резинкой по носу людей из Белстата.

- Как в таком случае выглядит реальное состояние белорусской экономики во время эпидемии коронавируса?

- Тут я буду говорить так же лихо, как маршал Буденный рубил головы шашкой на скаку. Дело в том, что белорусская экономика уже находится в таком состоянии, что все, что в ней сокращается, уменьшается, отмирает - является позитивным признаком.

Это позитивный признак того, что ряд производств и даже отраслей никакой вообще перспективы не имеют. И чем быстрее страна от них избавится, тем быстрее она войдет в новую, реструктурированную, экономику.

Мы видим, как бизнесмены просят: «Дайте мне дотации, и я открою свое кафе «Чип Чип 1». Или: «Дайте мне деньги - и я восстановлю свой ресторан «Грюнвальд». Я хочу им сказать: ребята, вы не на ту лошадь делаете ставку. Вы должны понять, что на самом деде происходит.

Скажу определенно: все, что сейчас в Беларуси падает, падает объективно. И как это ни странно звучит, в этом есть позитив: быстрее откажемся от старых ненужных структур. Если лошадь умерла, скакать на ней дальше не надо. Слезайте с мертвой лошади! Это старинное ковбойское правило.

Есть два человека на постсоветском пространстве, которые всегда вызывают у меня «смех и радость». Когда я их слушаю и читаю, у меня это вызывает неподдельные эмоции.

Второй такой человек - это зубной врач из Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он стоматолог и когда пришел к власти, то отменил налоги на зубную практику. Лукашенко является классическим примером «суперинтегрированного» колхозника. Если в Туркменистане заботятся о зубных врачах, то в Беларуси «заботятся» об аграриях. Лукашенко в условиях эпидемии делает то, что и должен делать туркменский стоматолог белорусского подвида - «поднимает» сельское хозяйство. Хорошо, что в прошлом он не был врачом-гинекологом…

Это мой «диагноз» тому, что происходит сейчас в белорусской экономике.

- Раз есть «диагноз», возникает вопрос: как будет развиваться «клиническая картина»?

- Знаете, глядя на лица членов нашего правительства, у меня создается впечатление, что правы были те, кто говорил о приходе в Беларусь антропологической катастрофы. Наше счастье в том, что они еще не так успели напроказничать, не так успели сломать то, что создается объективно, без участия власти.

Вся проблема Беларуси в том, чтобы поставить препятствие для этих рукотворных кризисов и тех, кто их создает.

Экономика любой страны в каком-то смысле «неубиенная»: даже если ее расстреливать из системы «Полонез», она останется и будет работать - просто выживут далеко не все ее элементы.

Например, белорусский экспорт упал с начала года на 15% - это говорит о нашей неконкурентности. А что касается самой экономики, то проблема в другом: надо перестать врать и признаться самим себе, что сейчас главная задача - реструктуризация.

Мир стремительно изменяется, и в условиях пандемии мы обнаружили, что белорусская система к этому совершенно неготова. Например, у нас совсем отсутствует система дистанционного обучения. Наши школы и вузы совершенно провалились с этим делом. Таким же образом власти во время эпидемии провалили многие вещи - в экономике и не только.

Власти думают, что не вводя карантин, они «спасали экономику»… Лично меня они не спасли ни разу. Бизнесмены сейчас сами тонут - и их тоже никто не спасает. Им говорят: ребята, ребята, отплывайте подальше от берега.

Да и как наши власти могут «спасать экономику?». Они могут просто взять печатный станок и выпустить новые деньги - абсолютно пустые. То есть, они могут «спасать» только при помощи фальшивомонетничества. Ну, а это вообще-то уголовщина.

Второе, что они умеют делать во время эпидемии, это ездить по больницам и смотреть, как врачи плохо снабжены масками и перчатками - но при этом ничего не исправить. Беларусь оказалась абсолютна неготовой к эпидемии коронавируса!

Эта фраза - «спасать экономику» - представляется мне очень интересной с точки зрения психологии людей, находящихся у власти. Понимаете, они стоят возле берега, и когда тонут предприниматели, говорят: «Ребята, мы сейчас принесем вам 25 спасательных кругов на всю страну».

Вообще, эпидемия подвела черту: эта власть оказалась крайне неэффективной. Я вижу с ее стороны абсолютное непонимание того, что происходит в стране. Я бы, например, отменил для предпринимателей все налоги до 1 сентября, а также освободил бы на это время их всех от арендной платы.

Вместо этого Лукашенко объявляет о «президентских выборах»… Ребята, какие «выборы»? Вы показали в этой пандемии, что вы - вообще никакие. Вы - и Лукашенко, и его «парламент» - поставили страну и людей на грань катастрофы. И вы еще хотите продолжать? Вы что, в самом деле не можете понять, что вы наделали?

Это «прозрение» потом для вас будет очень тяжелым, людей не обманешь.

Знаете, у меня когда-то был армейский товарищ - довольно веселый человек, спортсмен. Как-то он поехал работать и отдыхать на Черное море, нашел там себе работу спасателем. Он на лодке плавал возле буйков и знаете, как он спасал? «Вижу, что кто-то за буйки заплыл - я ему веслом по голове даю, а потом вытаскиваю», - так он мне рассказывал. Так же «спасают» экономику и эти власти.