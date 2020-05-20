«Она была здоровой женщиной»: в Пинске умерла 54-летняя медсестра с пневмонией и COVID-19 20.05.2020, 7:49

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Наталья Карлюк

Фото: Одноклассники.ru

Все девять дней госпитализации она была очень тяжелым пациентом.

В реанимации пинской больницы умерла 54-летняя медсестра центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Женщину госпитализировали с двусторонней пневмонией, тест на коронавирус у нее был положительный. Об этом tut.by сообщила ее дочь Екатерина.

Недомогание Наталья Карлюк почувствовала в начале мая: поднялась температура, появилась ломота в мышцах. Через несколько дней стала беспокоить сильная одышка. Приехавшая скорая оказала ей помощь, но решили не госпитализировать.

Несколько дней Наталья лечилась дома. Положительной динамики в ее состоянии не было, и родственники еще раз вызвали скорую.

На этот раз Наталью положили в пинскую больницу. Там у нее взяли тест на коронавирус и отправили на компьютерную томографию. КТ показала, что у женщины двусторонняя пневмония.

— Ее положили в отделение. Там она пролежала около двух суток, становилось все хуже и хуже, — рассказала Екатерина.

10 мая ее перевели в палату с кислородными точками, а на следующий день отправили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Результаты теста подтвердили, что Наталья заражена коронавирусом.

Родственники пытались организовать перевозку Натальи в одну из больниц Минска.

— В Минске ей не против были помочь, но ее нельзя было перевозить. Она была уже в тяжелом состоянии, — объяснила дочь.

Плазму переболевших COVID-19, по словам Екатерины, ее маме не переливали:

— Ничего вообще про плазму не сказали. Видимо, она была в очень тяжелом состоянии. Все девять дней она была очень тяжелым пациентом.

19 мая Екатерине позвонили из реанимации и сказали, что ее мама умерла.

— Она была здоровой, нормальной женщиной. Было только давление… Я не знаю, как это принять. COVID-19 пришел и отобрал мою маму, которая смотрела все программы про это, всем все советовала [речь идет о соблюдать самоизоляцию и беречь себя], а себе не смогла посоветовать ничего, — плачет Екатерина.

Муж Натальи сейчас на самоизоляции как контакт первого уровня.

— Отец односторонней пневмонией дома переболел, выздоровел, а мама попала в больницу — и не вышла.

Наталья окончила пинское медицинское училище в 1984 году. До коррекционно-развивающего центра работала медсестрой в садике и школе.