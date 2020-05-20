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Ученые из США выяснили, почему курильщики более подвержены COVID-19

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  • 20.05.2020, 7:59
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Ученые из США выяснили, почему курильщики более подвержены COVID-19
Фото: REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Исследователи сравнили активность генов в легких у людей с разными привычками.

Ученые из США обнаружили, что в легких курильщиков присутствует повышенная экспрессия белка ACE2, который COVID-19 использует для проникновения в здоровые клетки. Соответствующий материал опубликован в журнале Developmental Cell.

По данным специалистов, у мужчин, пожилых людей и курильщиков чаще других болезнь, спровоцированная коронавирусом, сопровождается поражением легких.

После этого ученые сравнили активности генов в легких у людей разного возраста и пола, а также у курящих и некурящих.

«Как у мышей, подвергшихся воздействию дыма в лаборатории, так и у курящих людей отмечается значительная активация ACE2» — говорится в исследовании.

Специалистом удалось определить, что дым от сигарет стимулирует экспрессию гена ACE2, или ангиотензин-превращающего фермента 2 — регуляторного белка, от активности которого зависит уязвимость к вирусу SARS-CoV-2.


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