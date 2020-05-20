Выявлен редкий «первый и последний» симптом COVID-19 1 20.05.2020, 8:13

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Он проявляется у молодых пациентов.

По словам профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директора Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анчи Барановой, инсульт может стать для пациентов с коронавирусом молодого возраста первым и последним признаком заболевания, пишет news-24.ru.

Данный вывод профессор сделала потому, что при заражении COVID-10 происходит гиперкоагуляция, то есть повышение свертываемости крови. Зачастую это единственный симптом заражения коронавирусом, который определить без проведения анализов невозможно.

Баранова отметила, что в соответствии со статистикой США в период пандемии число больных младше 40 лет, имеющих заболевания сердца, существенно повысилось, а именно в 7 раз в сравнении с идентичными периодами 2018 и 2019 годов.

Следует отметить, что ранее в СМИ появились данные о том, что коронавирус способен поражать многие органы и ткани, что позволяет назвать вирус уникальным.

По словам главы Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрея Громова, вирус в большинстве случаев попадает в легкие, вызывая дыхательную недостаточность. Однако есть вариант развития инфекции, при котором патоген поражает крупные артерии, провоцируя тромбозы и инфаркты.