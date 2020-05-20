«У 60 сестер подтвердился коронавирус, у 40 была пневмония» 20.05.2020, 8:20

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Что сейчас происходит в Свято-Елисаветинском монастыре?

Свято-Елисаветенский монастырь, к которому приковано много внимания, был закрыт на карантин до 15 мая. Во время карантина были закрыты все мастерские. Работу потеряли около полутора тысяч человек. И вот сейчас стало известно, что карантин с монастыря сняли, пишет kp.by.

«У нас в монастыре 130 сестер, из них у 60 человек подтвердился коронавирус»

- В этот вторник, 19 мая, мы узнали, что карантин с монастыря снят. Мы сами этого не ожидали! Еще на прошлой неделе нам сообщили, что карантин продлевают на две недели. И сейчас такая новость. Эту информацию канцелярии монастыря сообщила санэпидемстанция, - рассказала матушка Мария Яковлева. - Уже завтра, 20 мая, можно будет посещать богослужения, откроют церковные лавки. Мастерские тоже будут работать.

- Сколько у вас сейчас болеет сестер?

- В монастыре практически не осталось заболевших. Сестры, которые лежат в больнице, постепенно выписываются. У нас в монастыре 130 сестер, из них у 60 человек подтвердился коронавирус в конце апреля. Среди них, как мне кажется, около 40 сестер заболели пневмонией. У кого-то коронавирус протекал бессимптомно. Я тоже болела, но уже выздоровела. У меня уже давно отрицательный тест на COVID-19.

Как рассказывает матушка Мария, она болела «достаточно тяжело».

- Коронавирус вызвал у меня пневмонию. Я достаточно тяжело переболела. Как я лечилась? Кроме приема назначенных антибиотиков, лежала на животе по 16 часов в день, пила два литра воды... Когда пошла на поправку, я стала понемногу делать самые простые дыхательные упражнения. Мне сказали, что я очень послушная (в смысле, послушно выполняла все предписания врачей), поэтому быстро выздоровела. Эта болезнь действительно очень неприятная и непонятная. Как я поняла, после 40 лет коронавирус переносится тяжело, а после 60 лет еще тяжелее. Спасибо врачам! Врачи нас навещали почти что через день, наблюдали за нами. Мы молимся и за врачей, и за болеющих.

- Как себя чувствует ваш духовный наставник отец Андрей Лемешонок?

- У него отрицательный результат теста. Он человек глубокой веры, особенный человек. У него много хронических болезней, но коронавирусом он не заболел.

- Карантин снят. Но меры безопасности вы будете предпринимать?

- Мы и предпринимали все, что возможно было предпринять. Отменили запивку после причастия. Протираем иконы более тщательно и чаще. Кроме того, у нас в монастыре выведены динамики на улицу либо в другие прихрамовые помещения. Так, у посетителей есть прекрасная возможность слушать службу на свежем воздухе и в то же время соблюдать дистанцию. Что в наших силах, мы стараемся исполнять.

- В монастыре уже ждут прихожан?

- Многие наши прихожане во время карантина писали, что ждут не дождутся, когда же мы встретимся снова. Мы в монастыре тоже по ним очень соскучились. Мы как-то по-новому и глубже осознали, как нужны друг другу, просто по-человечески нужны, и как мы, монашествующие и миряне, духовно дополняем и поддерживаем друг друга.

Напомним, в Свято-Елисаветинском монастыре умерла монахиня Мария Ковальчук. Тест на коронавирус у нее был положительный: 83-летняя женщина жила на подворье монастыря в деревне Вишневка. А 91-летний протоиерей Василий Лесько, который проживал в монастыре, выздоровел, победив коронавирус.